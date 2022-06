Poco más de 20 días después de que Flor Marina Gómez, la madre del ciclista Egan Bernal, anunciara que tiene cáncer de mama grado dos, la mujer compartió que dio "el paso más duro" en su tratamiento.

'El paso más duro'

Egan Bernal y su madre.

Según dejó ver en un video en sus redes sociales, Flor Marina Gómez 'se rapó' este fin de semana en compañía de su hijo menor y Xiomara Guerrero, exnovia de Egan Bernal.

“Es duro, creo que es el paso más duro de este proceso, pero nada, el cabello crecerá y saldrá más fuerte y más bonito, lo importante es tener vida... y nada, pa' delante” (sic), aseguró Gómez en el video.



“Creo que hasta el momento ha sido el paso más difícil- Acompaño a todas las personas que están o han pasado por este proceso. Sé que no es fácil, pero me siento viva, me siento fuerte y con el apoyo de mi familia es aún más llevadero. Solo me queda por decir: Gracias", escribió en el texto que acompaña la grabación.

“La palabra cáncer impacta, pero lo hemos tomado con mucha tranquilidad, con mucha responsabilidad. El hecho de querer hacer las cosas, de hacerme los exámenes, de hacerme el tratamiento rápido porque eso fue lo primero que le preguntamos en el momento que nos dijeron y ya, esa es la ventaja que tiene el tipo 2. Afortunadamente, el mío con tratamiento de quimioterapias seguro que vamos a tener un buen resultado”, había dicho Flor Marina Gómez sobre su enfermedad.

