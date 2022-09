El noruego Tobias Foss dio la gran sorpresa en la contrarreloj individual de los Mundiales de Ciclismo en carretera que ha arrancado este domingo en la localidad australiana de Wollongong, cerca de Sidney, en el estado de Nueva Gales del Sur, y ha conseguido el oro por delante los grandes favoritos.

Foss, de 25 años, acabó ganando por apenas tres segundos al suizo Stefan Kung, que dominó desde el principio, tras una carrera de menos a más en la que marcó el cuarto mejor tiempo en la primera referencia cronométrica y el segundo en la segunda.



Aun así, uno de los momentos que más llamó la atención durante la prueba fue el aparatoso accidente del estadounidense Magnus Sheffield, quien estaba muy cerca del podio.



Grave accidente de Sheffield

Magnus Sheffield perdió el control en un giro, después de ser el cuarto más rápido en el segundo control de tiempo después de 24,5 kilómetros de la ruta de 34,2 km.



En el registro del momento se ve cómo se va contra las vallas del lugar y da un giro en el aire.



Su intención de tomar la curva a alta velocidad parece haber desatado el choque.



"He tenido mucho éxito... y realmente quería venir aquí y salir con un resultado. Sentí que comencé muy bien, solo que me puse demasiado codicioso en una de las esquinas", dijo de entrada.



"Traté de cortarlo un poco demasiado en el vértice. Siempre estás tratando de equilibrar no entrar demasiado fuerte sino sacar el impulso de la esquina. Simplemente llegué demasiado caliente y salí demasiado ancho y no estaba capaz de enderezarme", añadió.



"Solo tengo que usar esto como una experiencia de aprendizaje para el futuro. Tengo una larga carrera por delante y esta no será la última vez, solo tengo que no deprimirme demasiado", concluyó.

Here’s the crash & he got back up & rode on #UCI bike races #Wollongong - Incredibly exciting 😎 pic.twitter.com/d4TeEfJS7j — Kerry Carrington 💉💉💉 (@CarringtonKL) September 18, 2022

