Mads Pedersen es el nuevo campeón mundial de ciclismo

El danés Mads pedersen es el nuevo campeón mundial de ruta de ciclismo, tras imponerse en el certamen del Reino Unido, dejando la plata en poder de Mateo Trentin y el bronce en Stefan Kung, mientras que el mejor colombiano fue Carlos Betancur, casilla 14.

El clima impidió que la carrera se desarrollara de la mejor manera. La organización, debido al mal clima, recortó el trayecto, de 285 pasó a 261 km, bajo un torrencial aguacero, vientos de frente y de costado y una carretera que en muchas partes estaba inundada.



Pedersen se convirtió en el primer corredor danés en ganar esta competencia. La nueva camiseta arco iris tiene 12 victorias en su carrera. Solo ha corrido dos Giros de Italia, fue 138 en 2017 y 140 en 2018.



Alejandro Valverde, Primoz Roglic, Philippe Gilbert, que pinchó y se cayó, fueron de los grandes damnificados del día, pues tuvieron que irse prontamente de la competencia.



Uno de los favoritos, el holandés Matheu van der Poel estuvo escapado en los kilómetros finales, pero se fundió a 4 km del final.



Los colombianos, como se esperaba, no tuvieron un buen día. El recorrido no era para ellos. Solo se vio el entusiasmo de Carlos Betancur cuando se armó la fuga clave, pero al final fue conectado.



Nairo Quintana se retiró, Álvaro Hodeg perdió la rueda a 25 km de la meta y el pinchazo de Estaban Chaves, que venía en el grupo grande, lo perjudicó.

Daniel Martínez aguantó lo que pudo. Intentó irse en una fuga, pero no fructificó.

Sebastián Molano fue uno de los que primero se quedó y abandonó.



Clasificación

1. Mads Pedersen 6 h 27 min 28 s

2. Mateo Trentin m.t.

3. Stefan Kung a 2 s

4. Gianni Moscon a 17 s

5. Peter Sagan a 43 s

14. Carlos Betancur a 1 min 10 s

29. Daniel Martínez a 3 kin 56 s

38. Esteban Chaves a 8 min 07 s



Retiros

Álvaro Hodeg

Nairo Quintana

Sebastián Henao

Sebastián Molano

