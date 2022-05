La familia de Egan Bernal ha tenido un año muy duro, en el que ha tenido que sufrir con la recuperación del ciclista, tras el fuerte accidente que sufrió el pasado 24 de enero, en carreteras de Gachancipá (Cundinamarca).

El campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de italia en 2021 ya se encuentra en Europa en plan de reacondicionarse para volver a competir. Pero ahora, su familia vive un nuevo y difícil reto desde el punto de vista médico.



Flor Marina Gómez, madre del pedalista, anunció en sus redes sociales que le detectaron un cáncer de seno.



"Hoy empieza una nueva etapa! Me detectaron cáncer de seno; les comparto esto por que sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que le pasa a los demás pero no a nosotros.



Y bueno, esta vez me tocó a mi y se que si Dios me puso esta prueba es por que la puedo superar", escribió Flor Marina en su cuenta de Instagram.

"Las invito a conocer su cuerpo, a hacerse el auto examen, hacer sus chequeos y no olvidar que lo importante es detectarlo a tiempo.



"No me siento enferma, siento que la vida me enseña cosas nuevas día a día y acá estoy, deseando afrontarlas con la mejor energía y con todas las fuerzas para salir victoriosa", agregó la mamá de Egan Bernal.



