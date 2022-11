El 2 de octubre de 1993 se disputó la etapa Bogotá-Villavicencio, la penúltima de la Vuelta de la Juventud. Llovía y hacía un frío atroz. A los integrantes del pelotón no les dio miedo, a pesar de que la carretera no era la mejor.

La etapa partió. Jairo Hernández era el líder y sus compañeros del equipo Pony Malta estaban prestos a defender esa condición. Luis Carlos Quintero era uno de los gregarios. Ese día portaba la camiseta roja que identificaba al líder de las metas volantes. Nacido en Guacarí, Valle del Cauca, hace 50 años, era un reconocido velocista, ganador de etapas, coleccionista de títulos de los sprint especiales.



Ese día, Quintero tenía que hacer una buena etapa. La llegada era en llano y era uno de los favoritos para ganar la jornada, pero no fue así. El piso mojado, la carretera sinuosa y peligrosa lo relegó al fondo del lote.



Pasando por la población de Guayabetal, Luis Carlos iba con cuatro ciclistas más en busca de recuperar terreno. En una de las miles de curvas cerradas el pedalista pasó a liderar el pequeño grupo, pero cuando salió de la misma se encontró de frente con un campero Trooper azul.



No lo pudo esquivar, fue imposible maniobrar la bicicleta, no tuvo tiempo para hacerle el quite y se estrelló contra él. Quintero quedó sin sentido. Los otros cuatro pedalistas también se fueron al suelo, pero el que llevó la peor parte fue Luis Carlos.

Sin memoria

Lo metieron en una ambulancia y lo trasladaron a la Clínica Santa Fe de Bogotá. Entró a urgencias y de ese centro asistencial salió casi un mes después.



Sufrió fractura de cráneo, del esternón, de la clavícula izquierda, tres en un brazo y cuatro en el otro y tres en la pierna derecha.

"Me jodí el tabique, la mandíbula, la clavícula, se me perforó un pulmón y me rompí varias costillas". FACEBOOK

TWITTER



“No me acuerdo nada. Se me borraron varios días de mi vida. Jairo Hernández era líder, él ganó. Yo peleaba las metas volantes. Solo tengo un recuerdo de ese día, una foto que me regaló Bernardo Pedraza, con la camiseta de Pony Malta de líder de las metas volantes”, recuerda.

Luis Carlos Quintero de camiseta roja, líder de volantes, el día del accidente. Foto: Luis Carlos Quintero



Y agregó: “Severo Leal, uno de los masajistas, me contó tiempo después que tomé las cosas con calma, porque el segundo en la general de las volantes se había retirado, por lo que yo era el campeón. Me dicen que choqué de frente con el carro, que quedé encima de capó. Me jodí el tabique, la mandíbula, la clavícula, se me perforó un pulmón y me rompí varias costillas. También me fracturé los dos antebrazos y me metieron platinas en cada uno. Tengo un puente en los dientes de arriba y me metieron tornillos en la tibia y en el peroné. Me pusieron un tutor, estuve seis meses con esos tornillos en la pierna derecha”.



Luis Carlos la pasó mal, muy mal. Estuvo inconsciente ocho días, despertaba por instantes, pero volvía a irse del mundo. Los médicos le decían a su mamá, Amparo Alarcón, que siempre lo acompañó, que su estado era delicado, que estaba entre la vida y la muerte. Y así duró 25 días, peleándole el triunfo al embalaje a la muerte, pero lo logró.



“Nunca demandé. Me tuvieron en la Santa Fe de Bogotá y pagaron más de 34 millones. El problema del accidente nunca llegó a un feliz término. El carro era de Inravisión, nunca llegamos a un acuerdo y el pleito quedó ahí. Bavaria me colaboró por seis meses más, luego me tocó solo, comenzar de cero”, precisó.

¿Pedía que me amarraran los zapatos'

Las secuelas del accidente fueron muchas, pero la más importante fue la inmovilización del brazo. Por la fractura de la clavícula, los nervios del plexo flexobraquial se rompieron y perdió la movilidad y la sensibilidad del brazo izquierdo. Fue sometido a varias operaciones, recuperó alguna sensibilidad, pero el antebrazo y la mano no respondieron. No pudo volver a montar en bicicleta.



Luego de librarse de la muerte, Quintero tuvo que enfrentarse a otro fantasma: la depresión. Solo, sin ayuda, el exciclista recuerda que la pasó mal. No entendía por qué le pasó a él el accidente. Sucumbió, tocó fondo, se echó a la pena.



“Era difícil, pues me tocaba pedir el favor casi que para todo. Para que me abotonaran la camisa, amarrar los zapatos, en fin, fue un tema muy complicado”, declaró.

Luis Carlos Quintero y Luis Herrera. Foto: Luis Carlos Quintero



“Es que quedé sin nada. Ganaba el mínimo como ciclista, como $150 mil al mes. La alcaldía me ayudó y después en la Universidad dicté clases para ayudarme económicamente. Mi papá fue un maestro de construcción y eso me pareció bueno, aprendí a hacer los planos y a dibujar, eso me impulsó para estudiar”, dijo.



Era el ídolo del pueblo y eso le sirvió, porque el municipio no lo dejó solo. Le ayudaron económicamente por un año y eso fue bueno para él, reconfortante. Se inscribió en la sede de la Universidad del Valle en Buga para estudiar ingeniería civil.



Logró sacar su carrera adelante y convertirse en un buen profesional. Dice que perdió algunas materias, pero hacía cursos remediales para no atrasarse.

Otra vez a la ‘bici’





Trató de volver al ciclismo, pero adaptado. En el 2008, 15 años después del accidente, integró los seleccionados del Valle de paracycling. Ese año fue campeón nacional de ruta en Cali. El brazo lo amarraba a la dirección, pero respondió con triunfos.



Probó en la pista. En el 2012, sufrió una fuerte caída cuando entrenaba la prueba del kilómetro para los Juegos Nacionales. Se fracturó la clavícula izquierda, fue operado y no pudo representar al Valle.



Eso fue fulminante, lo desanimó y no volvió a la ruta y mucho menos a la pista. Hoy, sale los domingos a montar en bicicleta, pero ya como recreativo.



“Me dediqué al trabajo. Tengo poco tiempo y ya uno después de los 40 años es difícil seguir pedaleando”, advirtió.

Luis Carlos Quintero y su familia. Foto: Luis Carlos Quintero



Luis Carlos Quintero se casó con Mary Luz López. Ella es psicóloga y trabaja en un colegio. De esa unión hay dos hijos: Juan Carlos, de 12 años, y Valentina, de 17, quien estudia comunicación social en la Universidad del Valle.



Es interventor Colombia Rural, un proyecto de placa huellas para vías rurales. Vive muy ocupado y ha trabajado en diseño y cálculos.



“Tengo 50 años y sigo el ciclismo, veo las carreras, es mi pasión. El accidente no me quita eso. Mi hermano es técnico del municipio de Buga, es monitor y tengo un sobrino que representa a ese municipio, es prejuvenil y eso me obliga a estar pendiente de lo que pasa”, agregó.



Así está hoy Luis Carlos Quintero, el rápido ciclista que fue protagonista de un terrible accidente hace 24 años, que luchó contra la muerte, estudió y ahora es un profesional consagrado a su trabajo y a su familia, luego de haber perdido la movilidad del brazo derecho, algo que para él, en ese instante, era como haberse ido de este mundo.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

