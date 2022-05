Gianni Bugno se retiró del ciclismo en 1998, pero no se ha podido ‘bajar de la bicicleta’. Ya han pasado casi 24 años cuando decidió no seguir pedaleando, pero eso no ha querido decir que se haya ido de este deporte.

A sus 58 años, Bugno es el presidente de la Asociación Internacional de Ciclistas Profesionales, piloto de helicóptero y un aficionado más al pedalismo del mundo.



En dos ocasiones fue campeón mundial: 1991 y 1992, se impuso en la Milán-San Remo de 1990, fue segundo del Tour de Francia de 1991, cuando el español Miguel Induráin ajustó su primera de cinco triunfos en la clasificación general y al año siguiente acabó de tercero.



En 22 ocasiones disputó las carreras grandes. Estuvo ocho veces en el Tour, en tres ocasiones corrió la Vuelta a España y en 11 integró el lote del Giro.



Su mejor año en esta última carrera fue en 1990, cuando se quedó con el título, el único que logró en una competencia de tres semanas. Esa vez venció a Charly Mottet y a Marco Giovanneti, segundo y tercero, respectivamente.



Por todo lo anterior es que tiene la suficiente autoridad para hablar de ciclismo y EL TIEMPO lo contactó para que expresara sus conceptos sobre el Giro de Italia de este año, las opciones en la prueba de Miguel Ángel López y la rivalidad con los ciclistas colombianos.



Gianni Bugno (der., de verde), una leyenda del ciclismo italiano. Foto: AFP

¿Qué analiza de lo que puede ser el Giro 2022?

Será una gran carrera, interesante y particularmente desafiante en la parte final. Ha arrancado de Budapest (Hungría), para luego, en un llamativo experimento, llegar a Sicilia. Cada día habrá etapas que, con certeza, serán espectaculares.

¿Que sean solo 26 km al reloj le quita emoción?

Seguramente sí. No hay casi nada de contrarreloj y por eso serán las escaladas las que determinen el destino de este Giro. La carrera estará marcada por los buenos escaladores.

¿Qué opinión le merece el recorrido de este año?

Es bueno, desafiante y variado. Se puede decir que atraviesa toda Italia, desde Sicilia, llegando hasta el norte y cerrando en Verona. Entonces será un Giro interesante.

Para usted, ¿cuáles son los favoritos al título?

Ríchard Carapaz, del Ineos, parte como favorito. Italia buscará con Vincenzo Nibali tener su mejor representante. Sin embargo, lamentablemente en el país estamos en un recambio generacional y por eso resultará difícil competir con los corredores más fuertes que hay. Mirando la lista de ciclistas, creo que sin duda Carapaz es el favorito.

¿Ve con opciones de título a Miguel Ángel López?

Seguramente será protagonista, porque es un gran escalador y es una carrera con mucha montaña.

¿Puede aspirar al podio?

Como protagonista puede pelear el podio. Ya que no habrá tanta crono, tranquilamente puede apuntarle a quedar dentro de los tres mejores.

¿Por qué cree que a López no lo dan como favorito?

Porque hay otros corredores que tal vez tienen más experiencia. Aun así, cuesta identificar tres favoritos. Como lo he dicho, el Giro de Italia es bien particular y, con pocos kilómetros de cronometro, será muy interesante. Los escaladores serán protagonistas. Y entre ellos está López, quien puede tener grandes etapas.

¿Cuáles son las fortalezas que tiene el boyacense para afrontar la prueba?

Es un gran escalador. Habrá que ver cómo se comportan los otros protagonistas en este Giro de Italia. La de este año es una carrera muy abierta.

¿Cómo analiza lo que pasó con Miguel Ángel López en el Movistar?

Seguí todo lo que ocurrió, pero no puedo opinar porque podría caer en imprecisiones. Prefiero no hablar de cosas que no conozco bien.

¿Cómo ha visto lo que le ocurrió a Egan Bernal?

Siento mucho la ausencia de Egan Bernal porque seguramente habría sido protagonista en el Tour de Francia y, si hubiese venido al Giro, por supuesto que la carrera estaba hecha a su medida. Pero lamentablemente tuvo la mala suerte de aquel incidente. Ojalá se recupere pronto y vuelva a competir.

¿Podrá Egan Bernal volver a ser campeón, como era antes del accidente?

Yo espero que sí. Es joven y tiende a recuperarse velozmente. Debe hacer las cosas con calma, sin acelerarse y pensar que es un gran corredor y seguirá siéndolo. Eso sí, manteniendo la calma.

Y hablando de Nairo Quintana… ¿qué tal lo ve este año que, por ejemplo, decidió no correr el Giro?

Quintana ha empezado el año bastante fuerte. Está andando muy bien. De seguro tendrá un gran Tour de Francia, las posibilidades están servidas para él. Espero que persista en su meta de hacer un podio en Francia.

¿Cuál ha sido el mejor ciclista colombiano en su concepto?

Sin duda que contra el que corrí: ‘Lucho’ Herrera. Para mí es el más grande de los colombianos, pero ahora hay tantos jóvenes como el propio Egan Bernal, que ya ganó el Giro y el Tour, pero Luis Herrera marcó una época. Los colombianos están compitiendo con regularidad en el nivel más alto del ciclismo y no es de ahora.

(Además: ¿Egan Bernal volverá a competir en mayo? Habla entrenador del equipo Ineos).

'Lucho' Herrera es el más grande de los ciclistas colombianos FACEBOOK

TWITTER

Como representante de los ciclistas, ¿cuál es el mayor problema que tiene actualmente la profesión?

El problema más importante de hoy en día es sobre todo la seguridad, tanto en carrera como fuera de ella. Nosotros estamos enfocados en mejorar la seguridad con un trabajo colectivo con los organizadores y los equipos.

Hablar de la seguridad nos lleva a recordar lo que le pasó a Egan Bernal… ¿Cómo debe ser el entrenamiento en carretera?

Es difícil hoy entrenar en la carretera porque hay mucho tráfico. La idea es hacer lo posible por encontrar vías no tan frecuentadas y disfrutarlas… porque el tráfico, lamentablemente, es peligroso en todas las partes del mundo.

¿Se deben mantener las prácticas en las calles?

Sí, por supuesto. Los corredores compiten en las carreteras. La idea es usar vías con menos tráfico y que las dos partes tengan mucho cuidado.

¿Cómo ve el tema de la Asociación de Colombia?

Me alegra mucho que la Asociación de Colombia haya entrado y espero que contemos con su colaboración para poder hacer grandes cosas. Es clave que los ciclistas tengan su agremiación.

LISANDRO RENGIFO

@LisandroAbel

DEPORTES EL TIEMPO