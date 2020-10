Uno a uno: los colombianos en el Giro de Italia

El ciclismo colombiano estará representado por cinco pedalistas en la edición del Giro de Italia, que arranca este sábado con una contrarreloj individual de 15 kilómetros.

Nombre: Miguel Ángel López

Fecha de nacimiento: 4 de febrero de 1994

Edad: 25 años

Equipo: Astana

Tiro de corredor: escalador

Principales resultados: Campeón Vuelta a Suiza 2016 / Campeón Milano-Torino 2016 / Retiro Vuelta a España 2016 / 8 Vuelta a España 2017 / 3 Giro de Italia 2018, 3 Vuelta a España / 7 Giro de Italia 2019 / 5 Vuelta a España 2019 / 6 Tour de Francia.

2016: 4 Tour de San Luis / 3 Tour de Langkawi, una etapa / 42 Vuelta a Cataluña / 20 País Vasco / Campeón Vuelta a Suiza / Retiro Vuelta a España / Campeón Milano-Torino.

2017: Retiro Vuelta a Suiza / 3 Tour de Austria, una etapa / 4 Vuelta a Burgos, una etapa / 8 Vuelta a España, dos etapas.

2018: 2 Tour de Oman, una etapa / 8 crono del nacional de Ruta / 16 Prueba de fondo del Nacional de Ruta / 3 Tour de Abu Dabi / 16 Tirreno-Adriático / 3 Tour de los Alpes, una etapa / 2 Vuelta a Burgos, una etapa / Tercero en el Giro de Italia / Tercero en la Vuelta a España / 2 Milano-Torino.

2019: 2 crono nacional / Campeón Tour Colombia / 28 París-Niza / Campeón Vuelta a Cataluña, una etapa.

2020: 3 Vuelta al Algarve, una etapa / 26 Ruta de Occitania / 5 Criterium Dauphiné / 6 Tour de Francia, una etapa.



Miguel Ángel López, ciclista colombiano. Foto: EFE

Nombre: Fernando Gaviria

Fecha de nacimiento: 19 de agosto de 1994

Edad: 25 años

Equipo: UAE Emirates

Tiro de corredor: embalador

Principales resultados: 4 etapas en el Giro de Italia (2017) y dos en el Tour de Francia (2018) /

2016: etapa en Tirreno-Adriático / 79 Milán-San Remo / dos etapas Vuelta a Polonia / Campeón Primus Classic Impanis - Van Petegem / Campeón París-Tours / Retiro Giro de Italia 2019, una etapa)

2017: etapa Vuelta al Algarve / etapa Tirreno-Adriático / 5 Milán-San Remo / 4 atapa Giro de Italia y puntos / etapa Tour de Gran Bretaña / Campeón Kampioenschap van Vlaanderen / 4 etapas en el Tour de Guangxi.

2018: 3 etapas Oro y Paz / 3 etapas Tour de California / 32 etapas liderato en el Tour de Francia.

2019: 2 etapas Vuelta a San Juan / una etapa UAE Tour / 2 Driedaagse Brugge-De Panne / Retiro Giro de Italia, una etapa / 147 Vuelta a España / 72 Tour of Guangxi, dos etapas.

2020: 83 Vuelta a San Juan, tres etapas / 111 UAE Tour / 101 Vuelta a Burgos, una etapa / 7 Milano Torino / 91 Milan San Remo / 61 Tour de Limousin, una etapa / 130 Tirreno Adriático / Campeón Giro de la Toscana.



Fernando Gaviria. Foto: Prensa UAE Team

Nombre: Juan Sebastián Molano

Fecha de nacimiento: 4 de noviembre de 1994

Edad: 25 años

Equipo: UAE Emirates

Tiro de corredor: embalador

Principales resultados:

2017: etapa vuelta al Alentejo / 3 GP de Denain / 152 Vuelta a España.

2018: Campeón Panamericano de ruta / 3 etapas en el Tour of Xingtai / Campeón Tour de China, una etapa.

2019: 94 Tour Colombia, una etapa / Retiro Giro de Italia / 143 Vuelta a España / 83 Tour de Guangxi.

2020: 99 Vuelta a San Juan / 87 Tour Colombia, tres etapas / 129 Vuelta a Polonia / 149 Tirreno Adriático.

Juan Sebastián Molano,ciclista colombiano. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Nombre: Éiner Rubio

Fecha de nacimiento: 22 de febrero de 1998

Edad: 22 años

Equipo: Movistar

Tipo de corredor: escalador

Principales resultados:

2017: 26 Giro Ciclístico de Italia / 29 Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc

2018: 25 Giro Ciclístico de Italia, una etapa / 8 Giro del Medio Brenta / 4 Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc / Campeón GP Capodarco - Comunità di Capodarco / 4 Giro della Regione Friuli Venezia Giulia

2019: 65 Tour Colombia / 4 Tr. Città di S. Vendemiano - 59° GP Industria / 6 Giro del Belvedere / 2 Giro Ciclistico d'Italia, una etapa / 4 Giro del Medio Brenta / retiro Tour de L’Avenir / 6 Il Piccolo Lombardia

2020: 77 Tour Colombia / 35 Milano Torino / 31 Giro de Piemonte / 60 Giro de Lombardía / 12 Coppi Bartali.

Éiner Rubio, ciclista colombiano del equipo Movistar. Foto: Prensa Movistar

Nombre: Álvaro Hodeg

Fecha de nacimiento: 16 de septiembre de 1996

Edad: 24 años

Equipo: Deceuninck - Quick Step

Tipo de corredor: embalador

Principales resultados:

2017: 111 Giro Ciclístico de Italia / 2 Grote Prijs Stad Sint-Niklaas / retiro Tour de L’Avenir, una etapa.

2018: 67 Vuelta a San Juan / 79 Abu Dhabi Tour / Campeón Handzame Classic / etapa Vuelta a Cataluña / campeón Hammer Sportzone Limburg / retiro Vuelta a Polonia, una etapa / 92 Deutschland Tour, una etapa / 72 Presidential Cycling Tour of Turkey, una etapa

2019: 110 Tour Colombia, una etapa / 3 redene Koksijde Classic / 6 Hammer Stavanger, una etapa / 64 Tour of Norway, una etapa / campeón Heylen Vastgoed Heistse Pijl / 88 Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima, dos etapas / retiro Binck Bank Tour, una etapa / campeón Sparkassen Münsterland Giro.

2020: 114 Tour Colombia / 52 Dwars door het Hageland / 68 Tour de Slovaquie.

Álvaro Hodeg. Foto: Prensa Deceuninck - Quick Step



Nombre: Jhonatan Restrepo

Fecha de nacimiento: 28 de noviembre de 1994

Edad: 25 años

Equipo: Androni

Tipo de corredor: todo terreno

Principales resultados:

2015 campeón panamericano de ruta Sub-23 / 50 Vuelta a Burgos.

2016: 84 País Vasco / 23 Tour de California / 52 Vuelta a Suiza / 71 Vuelta a Burgos / 128 Vuelta a España

2017: 10 Tour Down Under, mejor joven / 4 Cadel Evans / 30 Tour de California / 70 Vuelta a Suiza.

2018: 66 Tour Down Under / 70 Vuelta a Polonia / 105 Vuelta a España / 4 Gran Piemonte

2019: 5 Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire / 7 Tour de Turquía / 46 Vuelta a Aragón, montaña.

2020: 26 Vuelta al Táchira, dos etapas / 67 Tour Colombia / 7 Tour de Rwuanda, tres etapas / 61 Coppi Bartali / 124 Tirreno Adriático.

Jhonatan Restrepo Foto: @tour_du_Rwanda

Nombre: Rodrigo Contreras

Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1994

Edad: 26 años

Equipo: Astana

Tipo de corredor: completo

Principales resultados:

2014: 86 Tour de L’Avenir

2015: retiro Tour de L’Avenir / 5 Tour de San Luis, mejor joven

2016: 118 Grand Prix de Wallonie

2017: 61 Vuelta a Colombia / 2 Panamericano de ruta / 2 nacional crono

2018: oro crono Centroamericanos y del Caribe / Oro crono en Juegos Suramericanos / 30 Oro y Paz.

2019: 10 Tour Colombia / 10 Tour du Rwanda, una etapa / Retiro Vuelta a Romandía / Retiro Vuelta a Cataluña / 21 Tour de California / 45 Vuelta a Suiza / 71 Gree-Tour of Guangxi.

2020: 30 Comunidad Valenciana / 28 Vuelta al Algarve / 27 Vuelta a Burgos / 53 Coppi Bartali / 84 Giro del Apennino / 139 Flecha Valona.

Rodrigo Contreras. Foto: Prensa Astana Pro Team



