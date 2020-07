Dueño del Israel contó secretos de la contratación de Froome

Sylvan Adams, copropietario del Israel Start-Up Nation, nunca imaginó que un corredor como Chris Froome estuviera disponible para fichar por su equipo y declaró que siente "como si hubiera contratado a Messi".

"Nunca imaginé que un corredor como Chris Froome iba a estar disponible. Es como si hubiéramos firmado a Lionel Messi en un club israelí local. Cuando supimos que podría estar interesado en un cambio de equipo, no esperamos un segundo ", dijo Adams en VeloNews.



Según explica el empresario israelí-canadiense, "las cosas se arreglaron rápidamente después de nuestra primera llamada".



"Chris y yo tuvimos una conversación muy agradable y, por supuesto, tuvimos mucho más después de eso, pero las cosas se resolvieron rápidamente después de nuestra primera llamada", dijo.



En tres semanas, explica Adams, los términos contractuales fueron acordados entre las dos partes.



"Desde la primera conversación que tuvimos con Chris, fue muy positivo. Le gustó nuestra filosofía y le gustó el hecho de que nuestro programa no sea solo un equipo de

ciclismo. Somos más como una familia y ofrecemos

ciclismo a una nación entera".



La historia entre Froome y Adams comenzó durante el Giro de Italia 2018, cuando el dirigente del equipo israelí convenció a Mauro Vegni, director de la carrera, para organizar la salida de la prueba en Jerusalén.



Los desacuerdos entre Froome e Ineos sobre la renovación del contrato del británico abrieron otras oportunidades para el tetracampeón del Tour de Francia.



La negociación la ejecutó Kjell Carlström, director deportivo del Israel Start-Up Nation y ex corredor profesional en Sky.



Con el fichaje de Froome para 2021, el equipo israelí sueña con estar a la altura de los mejores equipos y luchar por el Tour de Francia.



"Tenemos la sincera esperanza de que Chris Froome hará historia con este equipo. Estoy seguro de que ganaremos el Tour de Francia con Chris Froome".



EFE