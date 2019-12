La defensa del título de Egan Bernal en el Tour pasa por Chris Froome

Nicolás Portal es el director deportivo del equipo Ineos, en el que militan los colombianos Egan Bernal, Iván Sosa, Sebastián Henao y al que llega Brandon Rivera para el 2020, y se refirió al futuro del británico Chris Froome, tras su fuerte accidente en el Critérium Dauphiné de esta temporada, en el que Egan –campeón del Tour de Francia– tiene mucho que ver.

Portal advierte que Froome sigue avanzando en su recuperación y que volverá al ciclismo activo, lo que no aseguró es que regrese en las mejores condiciones como para optar por su quinto título en el Tour.



“Fue una mala suerte para Froomey, con esa caída violenta en el Dauphiné. Creo que se recuperará, pero recuperarse completamente, volver al ciento por ciento como atleta, va a ser difícil”, dijo Portal al medio francés Cyclism'Actu, reproducido también por la página especializada www.cyclingnews.com.



Y agregó: “Esperamos que pueda, por supuesto, y apoyarlo al 100 por ciento, pero lo que le sucedió fue muy grave, e incluso haber vuelto a su bicicleta como lo ha estado haciendo durante las últimas semanas ya es un logro enorme”.



Lo anterior indica que las cartas que vaya a mover Ineos en el calendario del 2020 dependerán mucho de la condición de Froome, de cómo se siga recuperando y del momento que viva días antes de los grandes objetivos.



Es claro que si Froome no está bien, si su forma física y competitiva no es la mejor, Ineos tendrá que jugársela con las otras dos cartas: Egan Bernal, el actual campeón, y Geraint Thomas, segundo este año y ganador de la competencia francesa en el 2018.



Todavía no se conocen los calendarios de ningún pedalista del Ineos, pero Egan advirtió hace un par de meses que le gustaría ir al Giro de Italia, carrera a la que no pudo asistir en este 2019, pues ocho días antes del arranque de la prueba se cayó y se fracturó la clavícula izquierda. Además, señaló que también iría al Tour en el que acompañará a Froome.



Portal ha dicho que en la escuadra entienden que Chris Froome y Thomas tienen poco tiempo en actividad y que deberán recurrir al ‘kínder’ con el que cuentan para ir renovando la nómina.



“No es la primera vez que tenemos talento, tanto jóvenes como viejos, en el equipo. Es agradable porque a menudo tratamos de mezclar a los muchachos más jóvenes con los ciclistas más experimentados en las carreras para que puedan aprender. Hay una inversión real en los jóvenes, y funciona”, declaró.



Y, pues, ya saben del potencial de Bernal, en el que confían para seguir ganando.

“Egan es algo especial, capaz de ganar a la edad de 20, 21 años, pero eso ya lo sabíamos. Puede tomar un año o dos ver lo que realmente pueden hacer Iván (Sosa), Filippo (Ganna) o incluso Pavel (Sivakov), pero ya podemos ver cuán difícil es que trabajan y ya pueden verlos ganar”, añadió.

El panorama

Analizando los recorridos del Giro y del Tour, el que más le conviene a Egan es el de la prueba francesa, que tendrá 3.460 kilómetros, 21 etapas, 29 puertos de montaña, una cronoescalada y no hay contrarreloj llana.



El Giro será más complicado, pues aunque habrá montaña, también es cierto que hay 58,8 kilómetros al reloj, y aunque Bernal va bien, pues hay que vencer a gente como Tom Dumoulin, un especialista en esos tramos.



La confianza en Bernal es absoluta. Ganar el Tour, además de la París-Niza y la Vuelta a Suiza en este 2019 que agoniza es para Ineos la confirmación de que en él tienen a un ciclista que responde por las clasificaciones generales. Esto opinó Portal:

En el Ineos saben que la primera consigna es ganar el Tour, y harán todo lo posible para que sea con Froome, quien entraría en el lote de privilegiados en obtener cinco victorias en la prueba, al igual que Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Eddy Merckx y Miguel Induráin, por lo que el liderato de Egan en Francia depende de la evolución de la salud del británico.



