Colnago acabo el 2020 y ya piensa en el 2021

Importante balance del Colnago CM Team durante esta temporada, el

proyecto que inició en 2019 bajo el nombre de CM Benros pasó a

llamarse Colnago CM Team en el 2020, con la llegada de Colnago

como primer patrocinador.

Con el objetivo de hacer las cosas como nadie, el equipo incursionó con dos equipos en Europa, teniendo como base a España y paralelamente se trabajó con dos equipos en Colombia, masculino y femenino.



Por primera vez un equipo femenino colombiano, conformado en su gran mayoría con ciclistas menores de 23 años, se concentró por más de seis meses en Europa en un proceso de aprendizaje y sin mucho alarde consiguió resultados muy representativos.

Daniela Atehortúa consiguió el título de la mejor joven en el Tour de Dubái, Laura

Toconas, con tan sólo 19 años, consiguió ser la primera ciclista colombiana en ganar una carrera UCI en Europa, El Gran Prix Develi en Turquía y Carolina Upegui consiguió los puntos suficientes para llegar al segundo lugar de las ciclistas colombianas en la clasificación UCI, detrás de Paula Patiño; el equipo compitió en España, Dubái,

Italia y Turquía.



El equipo masculino, también un equipo joven, consiguió el Trofeo Guerrita correspondiente a la segunda válida de la Copa España con Víctor Ocampo y un segundo lugar con Oscar Téllez; después del reinicio de la temporada en Europa, el equipo no obtuvo las invitaciones en la Copa España, situación que no le permitió mantener el nivel que traía.



En Colombia se destacaron las presentaciones de María Paula Latriglia con su victoria en la clásica de Rionegro, Andrea Alzate en la Vuelta al Tolima, obteniendo el segundo lugar de la carrera y dos victorias de etapas, Lina Marcela Hernández ganó la clasificación de la mejor sub-23 en la Vuelta a Colombia y se subió al podio de la

general con el tercer lugar y en el Tour Femenino ganó la carrera y una etapa, además se proclamó como campeón por equipos de la prueba.



Juan Diego Hoyos se consagró como uno de los ciclistas más rápidos del lote nacional, ganando los sprints en la Clásica de Rionegro, Vuelta al Tolima y la Vuelta a Colombia, Javier Jamaica consiguió una victoria en la etapa reina del Clásico RCN, Buga-Riosucio y en la Vuelta del Porvenir, Julián Osorio terminó como campeón de los sprints especiales y de la clasificación de puntos.



Lo más importante es que los ciclistas del equipo COLNAGO CM TEAM, fueron protagonistas en las diferentes carreras en las que estuvieron participando, figurando en fugas y en la disputa de cada etapa, tal vez, siendo el equipo más combativo del país.



De la mano de la gestión del presidente Julio Roberto Gómez Gaitán y reafirmando su filosofía de consolidarse como el mejor equipo sub 23 del país, el equipo confirmó la vinculación de los corredores Rafael Pineda (Team UAE en 2020), Oscar Dubián Galvis (EPM en 2020), Juan Esteban Guerrero (Avinal GW en 2020), Santiago Gómez

(Orgullo Paisa en 2020), Esteban Martínez (EPM en 2020), Roosevelt Rojas (Team UAE en 2020) y Carlos Ospina (Team UAE en 2020); así mismo aseguró la continuidad de corredores como Elí Saul Burgos, Brayan Borda Muñoz y Víctor Alejandro Ocampo; todo ello de cara a una temporada en la que con la esperada ascensión a Categoría

Continental, tendrá competencias en carreras de Europa y América.



En el equipo Elite Colnago CM Team contará para la siguiente temporada con el ganador de la etapa reina del Clásico RCN, Javier Jamaica, como también con los destacados velocistas Luis Carlos Chía y Juan Diego Hoyos.



En cuanto a las damas, con las que se iniciará temporada en el mes de febrero en el Tour de Dubái y tras la gran actuación de este año en carreras en España, Italia y Turquía, se reforzará el equipo con la permanencia de Tatiana Dueñas y llegarán Jennifer Medellín y Serika Gulumá, así mismo se integrará al grupo que estará en el Viejo Continente a la corredora antioqueña Andrea Alzate.



