Los mejores momentos de Egan Bernal durante homenaje en Zipaquirá

Este sábado se celebró en la catedral de Zipaquirá el homenaje a Egan Bernal tras el título que logró en el Giro de Italia 2021. Le recordamos algunos de los momentos más emotivos y relevantes de la celebración.

Bernal, quien arribó el jueves en la noche al país, fue, nuevamente el centro de atención, luego de haber conseguido el segundo título para Colombia de la segunda carrera por etapas del mundo. El el evento se llevó a cabo en la Nave Central Catedral de Sal del municipio y contó con la presencia del alcalde de Zipaquirá, Wilson García Fajardo, así como de la familia del ciclista, sus patrocinadores y admiradores.

‘Hoy es un día especial, de esos que no se olvidan’

Para inaugurar el evento, Egan ofreció unas palabras de agradecimiento muy emotivas dirigidas a su familia, sus patrocinadores y, por supuesto, a todos los colombianos que le han demostrado su apoyo a lo largo de su carrera, con sus triunfos y sus caídas.



"Gracias a las personas que quisieron organizarme este homenaje (...), a mi familia por todo su amor y por ser mi motivación para levantarme a entrenar cada día (...) son tantas las personas a las que hoy debería agradecer, pero lo resumo diciendo 'gracias, Colombia' ", expresó el ciclistas.

‘Esta camiseta se convierte en volví, estoy acá"

Durante el homenaje también se destacó el momento en el que Egan hizo la entrega de las ‘maglias rosas’ como símbolo de agradecimiento con su familia, patrocinadores y a los colombianos.



"El Giro es la carrera más me gusta. Siempre había querido ganar el Giro antes de pensar en ganar el Tour de Francia. Esta camiseta se convierte en 'volví, estoy acá'".



Los ejemplares de la camiseta fueron entregados a los padres de Egan, a importantes personalidades del deporte colombiano y del Federación Colombiana de Ciclismo.

Entrega de‘la llave de la ciudad’

Homenaje a Egan Bernal en la catedral de Zipaquirá. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Otro de los momentos más destacados del evento fue la entrega de ‘la llave de la ciudad’ a Egan.



Wilson García Fajardo, alcalde de Zipaquirá, en compañía de Mauricio Vargas, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo le entregaron a Egan las llaves del municipio de Zipaquirá por medio del acuerdo municipal 115 del año 2018.

‘No se rindan, las cosas buenas llevan su tiempo’

Finalizando el homenaje, durante una rueda de prensa, Egan le envió un mensaje a los deportistas que apenas están comenzando con el ciclismo y están atravesando distintas adversidades.



"Sigan luchando, no se rindan (...), las cosas buenas llevan su tiempo. Hay que trabajar para lograrlo y nadie le regala nada a nadie. Claro, lo pueden ayudar, pero así usted tenga todo, si usted no trabaja y no lucha por sus sueños, nadie lo hará por ustedes", expresó Egan.



