Los favoritos aplazan la lucha y ahorran fuerzas en la Vuelta

En el primer asomo de la alta montaña en la Vuelta a España, las fuerzas de los grandes favoritos al título estuvieron parejas. La carrera aún es muy joven (apenas van cuatro de 21 etapas) y las estrategias fueron conservadoras, este martes, para alcanzar la meta en el remate de la escalada de primera categoría en Alfacar (Sierra de la Alfagura), tras 161 kilómetros de recorrido.

Los colombianos Nairo Quintana (Movistar), Rigoberto Urán (EF) y Miguel López (Astana) mostraron que están en buen nivel y, además, ganaron puestos en la general. Ellos tiene señaladas las etapas en las que intentarán el asaltó al liderato: ¡quedan seis llegadas de montaña!



“Es normal que pase esto. No es que se haya perdido una oportunidad, las circunstancias de carrera eran distintas, pero lo que vale es que la Vuelta es muy dura y que hay mucho terreno por correr”, le dijo a EL TIEMPO Joxean Fernández, mánager del UAE Emirates, equipo de Fabio Aru, puesto 15 en la carrera.



Y agregó: “Las diferencias no fueron muchas, pero el viento de cara impidió más acciones. Lo otro es que la de este martes era una jornada para probar cómo estaban los líderes, no para atacar, aunque no se podía descartar un descuento”.



Algo similar piensa Neil Stephens, DT del Mitchelton, escuadra de Simon Yates, tercero de la clasificación: “La etapa era ideal para conocer la forma de cada uno y los colombianos respondieron bien. No era el día para tirar todo en la primera parte de la carrera, porque lo que viene es bien duro”, precisó Stephens.



Por lo que se vio ayer, en la subida final de 12 kilómetros, los equipos consideraron que el ascenso no era el indicado para sacar ventajas. “Era muy pronto para gastar energías. No es cuestión solo del Movistar, es de todos, porque es una carrera larga, con llegadas en alto muy duras. La idea era detectar cómo estaban los favoritos. Es que para ganar una carrera no se necesita atacar en todas las llegadas de montaña, para eso está el libro de ruta, para analizar un trazado y saber en qué momento se hará”, precisó Fernández.



Ni Movistar, ni Subweb, ni el Bahrain y mucho menos el Bora, equipos llamados a atacar, lo hicieron. Sky, el del líder, Michal Kwiatkowski, tampoco lo hizo, pues, tras ganar el Giro de Italia y el Tour de Francia, no pusieron en España un equipo fuerte para hacerlo. Solo el Lotto Jumbo forzó el paso.



Yates fue el único que atacó y ganó 27 segundos, pero no era la idea establecida. “Eso no formaba parte del plan, pero se dieron las circunstancias y me sentí bien y lo hice”, contó.



El domingo volverá la alta montaña en la subida a La Covatilla. Allí, los favoritos cerrarán la primera semana en la que, como dice el refranero del ciclismo, “no se gana la carrera, pero sí se puede perder”.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel