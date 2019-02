Ciclistas del World Tour, imbatibles en el Tour Colombia

Los equipos de la categoría Profesional Continental, los Continentales y las Selecciones que participan en este Tour Colombia 2.1 arrancan cada etapa con la ilusión de arañar una victoria, pero las escuadras del World Tour dominan todo, no dejan ‘títere con cabeza’ y han dominado a su antojo las jornadas, no quieren que nadie más se imponga.

Y si a ese dato le incluimos que en la Colombia Oro y Paz del año pasado también ganaron las seis etapas, pues es claro que su dominio es aplastante.



Parece normal, son los que corren en la máxima categoría del ciclismo en el mundo, es como cuando el Real Madrid disputa el Mundial de Clubes, obvio que debe ganar, no sobrado, pero debe ganar. Así pasa acá, pero los equipos de menor categoría mantienen la esperanza de derrotarlos.



“Los World Tour tienen corredores más fuertes. Nosotros debemos fastidiarlos y tenemos corredores para eso. Hay que ponerles la cara, pero es que es bien complicado, están un escalón más arriba”, señaló Alessandro Spezialetti, técnico del Androni.



Nadie puede en los embalajes con los Álvaro Hodeg, Juan Sebastián Molano y con Julian Alaphilippe, los más fuertes, siempre son ellos los que llegan a definir la victoria y nadie se les acerca, se les atraviesa.



Igual pasa en la montaña. El año pasado, Dáyer Quintana (cuando era del Movistar) se impuso en la única llegada en alto, en Manizales, en el cierre de la carrera. Fernando Gavira (era del Quick-Step), ganó tres etapas, Alaphilippe (compañero de Gaviria) una, y Rigoberto Urán (Cannondale) otra, los demás, mirando, impotentes frente a la superioridad.



“Es difícil, por eso corren donde corren. Mire, en la etapa hacia La Ceja se corrió bien, porque se dio una fuga y se les hizo complicado perseguir, hasta último momento les tocó forzar el paso, pero es complicado ganarles, demuestras dónde están”, precisó Luis Cely, técnico del equipo Strongman.



Para Raúl Mesa, mánager del EPM, la dificultad radica en que tienen un plus más, saben disputar las carreras en las que compiten y tienen la marca de la victoria bien marcada.



“Por eso esos ciclistas están en la élite. Además, cuando tienen sus intereses, pues hacen hasta lo imposible para cumplirlos. Una fuga sería ideal para derrotarlos, pero ponen a sus trenes a tirar y ahí se acaba la ilusión”, señaló Mesa.



“Es que no vale nada táctico, nada estratégico. Uno da la lucha, se busca la fuga y demás, se les trata de hacer la vida imposible, pero tienen corredores de categoría, imponen su paso, su respeto y no dejar margen para aprovechar errores”, declaró Carlos Mario Jaramillo, técnico de la Selección Colombia.



El Tour Colombia afrontará hoy su cuarta etapa, un circuito en Medellín, de 144 kilómetros, y las fugas serán la opción más clara para que las demás escuadras traten de desmarcarse, pero sin duda que los equipos del World Tour volverán a imponer su ritmo y sus embaladores serán los grandes favoritos.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel