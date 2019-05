El Hurricane Criterium de ciclismo llega a Colombia

El gran momento del ciclismo colombiano en el mundo convierte a nuestro país en el centro de grandes eventos internacionales y ahora llega a Bogotá uno de los que hacía falta, el Hurricane Criterium, la carrera con bicicleta de piñón fijo más importante de Asia.

Por primera vez en América, el Hurricane Criterium aterriza en Colombia como una novedad para el país de los escarabajos, que ya conocen todo tipo de carreras en las múltiples modalidades del ciclismo, pero ahora aparece en escena una nueva alternativa que se llevará a cabo del 17 al 19 de mayo en Bogotá.



Las bicicletas de piñón fijo no tienen punto muerto, es decir, siempre que la rueda de atrás esté en movimiento, los pedales estarán girando, por eso no hay freno y la única manera es haciendo la fuerza inversa, lo que hace de esta una modalidad extrema del ciclismo y a Colombia llegará con una prueba inédita bajo techo.



El escenario será en el parqueadero subterráneo del Hotel Tequendama de Bogotá, en el que se instalará un circuito de poco más de un kilómetro de distancia para la prueba que tendrá cuatro categorías, hombres y mujeres pen piñón fijo y masculino y femenino para bicicletas de ruta.



“La idea de abrir una categoría con bicicletas de ruta es que los colombianos se acerquen a competir con más confianza y conozcan las bicicletas de piñón fijo, porque de los ganadores de la categoría de bicicleta de ruta habrá un premio para competir internacionalmente en la de piñón fijo”, aseguró Camilo Camacho, quien hace parte de la organización del evento.



Los dos ganadores de piñón fijo, más uno de los dos ganadores de bicicleta de ruta, tendrán el privilegio de viajar a Chengdu, en China, con todos los gastos pagos durante 10 días para competir en el lugar donde nació la carrera y donde se reunirán los campeones de Bogotá, París y Pekín, por una bolsa de premios al ganador cercana a los 20 mil dólares.



El sistema de competencia en el Hurricane Criterium de Bogotá iniciará con mangas clasificatorias de grupos de 30 ciclistas, para dar entre 20 y 25 vueltas al circuito de 1,3 kilómetros. Los ganadores, más otros que saldrán del repechaje, clasifican a la gran final, en la que el recorrido subirá a entre 25 y 30 vueltas.



La organización dispone de 350 cupos para la competencia y ya tienen confirmados corredores de México, Estados Unidos, Argentina y Nicaragua, por eso las inscripciones están abiertas con precio de $65.000 por persona durante abril y de $70.000 en mayo, ingresando a la página web www.hurricanecriterium.com.



El costo de la inscripción incluye la camiseta de competencia, así como regalos de patrocinadores y aliados comerciales, que serán entregados el jueves 16 de mayo, antes de otros dos eventos que también están en el calendario y servirán de preámbulo para el gran Hurricane Criterium.



Para el viernes 17 de mayo, los corredores se pueden inscribir en el Alleycat Hurricane, una prueba de carácter urbano que no tiene revelado el circuito, sino que es entregado a los ciclistas en el momento de la partida, para cumplir por pasos o Checkpoints que deben transitar por las calles de Bogotá hasta llegar a la meta.



Y el sábado la prueba será el Hurricanes Tricks, algo parecido al ciclismo freestyle, porque combina los mejores trucos y maniobras a bordo de la bicicleta de piñón fijo. Para estas dos competencias el costo de la inscripción es de $15.000 para cada una.



Con información de la oficina de prensa