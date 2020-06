Froome y Dumoulin, dos pesos pesados en problemas

Hace un año, el mundo del ciclismo estaba convulsionado. Dos de sus mejores exponentes habían puesto pie en tierra en el Critérium Dauphiné mientras preparaban su asalto al Tour de Francia.

Chris Froome se dio un golpe tremendo cuando reconocía la contrarreloj, caída que lo envió directo al quirófano con múltiples fracturas, mientras que Tom Dumoulin no pudo más con la rodilla izquierda, la misma que lo obligó a irse de forma anticipada del Giro de Italia.



Ambos viven momentos casi que similares. Dicen que ya están

recuperados, incluso se les ha visto entrenando, pero es una verdadera incógnita cómo van a afrontar la corta y difícil temporada que se espera se realice desde agosto.



Froome ya debutó. Regresó a la competencia en febrero pasado en el UAE Tour. Volvió a sentirse ciclista después de 256 días de calvario, de fuertes dolores, exigentes sesiones de fisioterapia, las mismas que le sirvieron para recuperar su salud y montarse en su bicicleta.



Si bien Dumoulin no ha vuelto a una competencia, la diferencia entre los dos no es mucha, pues Froome solo le lleva como ventaja haber competido en cinco etapas, mientras que el holandés no ha podido debutar con la nueva casaca del Jumbo Visma.



Para los dos la situación es bien difícil. La pandemia a causa del nuevo coronavirus y la suspensión de las competencias debido al peligro de contagio les sirvió porque tuvieron tiempo para recuperarse, cumplir con más calma el programa para recobrar la movilidad y la salud.



Pero también es cierto que todo lo que ha pasado los tiene contra las cuerdas. Son dos ciclistas que pensaban recuperar el camino perdido en estos primeros meses, pero que no lo pudieron hacer por el brote que obligó a la suspensión del calendario ciclístico y a un confinamiento por un buen número de días.



Claro, no dejaron de entrenar. Los trabajos en el gimnasio y en el simulador no los dejaron perder el tiempo, pero no es lo mismo que salir a la carretera y mucho menos que competir, volver a integrar un lote, algo que ellos necesitan más que los demás, pues han dado un año de gabela frente a sus rivales.



Froome no tiene seguro su liderazgo en el equipo Ineos, ve cómo el colombiano Egan Bernal y Geraint Thomas le llevan ventaja, mientras que Dumoulin tiene por encima a Primoz Roglic, el ciclista con mejores resultados en el 2019, que también apuesta a ganar el Tour.



Tanto el británico como el holandés están en un momento difícil, pues no van a tener el tiempo suficiente para llegar a tope de condiciones y afrontar el máximo objetivo, el Tour de Francia.



Tienen dos meses largos para hacerlo, pero sus contrincantes, si bien han parado por la suspensión del calendario, llevan muchos más kilómetros en sus piernas porque no pararon en el 2019. Froome y Dumoulin vienen de un largo receso.



A favor hay que decir que son superdotados, con categoría y profesionalismo, características que los pueden ayudar para llegar a su mejor nivel, pero no será fácil.



El resultado en el Tour está condicionado porque su estado de forma tiene interrogantes, pero lo que lo hace ver más complicado es que deberán luchar contra sus propios compañeros en el equipo y frente a un lote que llegará afilado al Tour a salvar el año, una temporada que parece perdida para los dos.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel