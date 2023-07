¿Qué le pasa a Colombia en el Tour de Francia (Opinión)

Desde que se supo la nómina de colombianos en el Tour de Francia las aspiraciones de pelear el título o el podio no existían.

El potencial y los antecedentes de Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar hacía pensar en un mano a mano entre los dos y eso ha ocurrido. No dejan nada y están solos, tres o más escalones por encima de los demás.

(Ciclismo colombiano: la renovación la tiene cuesta arriba: análisis)(Tour de Francia: clasificaciones, así van los colombianos tras etapa 9)

Egan Bernal, como se dijo en su momento, hacía parte de un equipo Ineos que llegaba a la competencia con muchos interrogantes y sin el colombiano en su mejor forma.



Bernal les iba a echar una mano a sus compañeros y eso es lo que ha pasado. Ha sido gregario de oro de Carlos Rodríguez y Thomas Pidcock que sorprenden, pues no estaban en los pronósticos para estar adelante.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal, en la sexta etapa del Tour de Francia. Foto: EFE y AFP



Ya es desgastante hablar de Egan. Es normal que no sea el mismo corredor que fue antes del brutal accidente de enero del 2022 y por el momento trata de reencontrarse con las carreras de tres semanas. Hace lo que puede. No tiene más. ¿Alguien lo dio candidato al título?



Rigoberto Urán era un expectativa, pues a pesar de sus 36 años siempre se ha destacado. Venía de ser sexto en la Vuelta a Suiza y eso le daba posibilidades en el Tour, pero se sabía que le iba a trabajar a Richard Carapaz, la apuesta del EF y quien en la primera etapa se retiró.



Con el ecuatoriano se fueron las ilusiones de un Urán que llegó a la prueba a trabajar, a buscar una fuga y la opción de ganar una etapa, pero al EF se le cayó la estantería y no ha podido replantear la carrera. En ese mismo orden está Esteban Chaves, que es víctima de los planes rotos por la ausencia de Carapaz, pero tampoco es que se esperaba algo de él.

Facebook Twitter Linkedin

Jonas Vingegaard. Foto: EFE



Harold Tejada ha tenido un rol importante en un desbaratado Astana, que perdió a Mark Cavendish, su aspiración de victoria, y está en la inmunda.



Ni Cavendish y sin un Alexey Lutsenko fuera de foco, Tejada le ha tocado tomar el listón y es el mejor clasificado en la general del grupo.



Lo que no se esperaba era que Daniel Martínez estuviera tan abajo. Se escribió previo al Tour que su temporada ha sido muy irregular, con muchos altibajos. Él mismo advirtió que no sabía por qué no encontraba el golpe de pedal.

Facebook Twitter Linkedin

Vingegaard, Pogacar y Egan. Foto: EFE y AFP



Martínez tiene potencial para pelear un ‘top’ 10, pero no se le ha visto. Anda muy abajo y confirma que el Tour no es su carrera, pues siempre se ha esperado algo y no ha respondido. Él lo sabe.



Faltan dos semanas de carrera y lo que se puede aspirar es a un triunfo de etapa. Es lo que hay.

(Millonarios estrenó la estrella 16 con una nueva victoria contra Nacional, en Miami)