Miguel Ángel López, ya es hora... (Opinión)

Este Giro de Italia tiene un sabor distinto para el colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López, pues sabe que es una buena oportunidad de volver a subir al podio de una de las tres grandes y, por qué no, ganar la carrera.

López, como el resto de los favoritos, parten hoy de Budapest sin tener en la mente cómo derrotar al casi que invencible Tadej Pogacar y cómo contrarrestar la potencia en todos los terrenos de su compatriota esloveno Primoz Roglic, y eso desde ya es un punto a favor.



Ya de por sí que ellos no estén es un alivio, pues de entrada no se peleará por el resto del podio, sino que los tres cajones están disponibles, ya que no hay un claro favorito.

Lo puede hacer

Claro que sin ellos dos la carrera se hace más abierta y más peligrosa, porque habría que saber las condiciones que impongan los equipos de sus favoritos, si van a dominar desde un principio o dejarán las cargas en otros, pero lo claro es que para López este Giro es una excelente opción para volver a lo alto.



Lo es porque ya se cumplen cuatro años de espera. En el 2018 fue podio del Giro y de la Vuelta a España, en una temporada sensacional para él, pero de ahí para acá no ha funcionado, no ha vuelto a figurar, no ha salido en la foto con los mejores en el último día de carrera.



En el 2020 tuvo una buena opción de ser de los ‘chachos’ en el Tour de Francia, pero la penúltima etapa, la contrarreloj, lo dejó en su sitio, el que ocupa un ciclista que su fuerte no es la lucha en esas lides.



Llegó en la tercera casilla de la general, pero en tan solo 36 kilómetros cedió tiempo, tres posiciones y terminó de sexto.



Un día amargo del que, seguramente, aprendió. Ya es tiempo de que ‘Supermán’ vuele y este Giro tiene mucha montaña, seis llegadas en alto, cuatro de alto calibre y una serie etapas durísimas.

Miguel Ángel López, ciclista colombiano. Foto: EFE

Es un corredor atacante, al que le gusta salirse del molde e ir al frente, con una actitud como la que tuvo en la etapa que ganó en el Tour de los Alpes, cuando salió del grupo, alcanzó y superó a Thibaut Pinot y se impuso en la jornada.



Volvió al Astana, a su equipo anterior, luego de su triste salida del Movistar. Regresó a su ‘casa’, a su ‘familia’, con la gente que lo hizo ganador y a los que les quiere responder por esa confianza que le dieron, a pesar de haberse ido casi un año antes a probar suerte en España.



Miguel Ángel López nunca ha podido ganar una etapa en el Giro, lo ha hecho en el Tour y en la Vuelta, pero en Italia no lo ha conseguido y eso sería importante en esta ocasión, cuando cumple su cuarta participación.



Tendrá rivales que también se prepararon y con serias intenciones de ganar, pero el colombiano tiene lo suyo, es un corredor fuerte y entiende que ya es justo confirmar que lo del 2018 no fue flor de un día.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel