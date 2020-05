Las razones por la que Froome se iría del Ineos... (Opinión)

El tema de la opción de que Chris Froome salga de la estructura del Ineos es una novela que no está destinada a terminar pronto.

Ninguno de los protagonistas ha hablado, por lo que todo lo que se diga es especulación. Y es tanta la habladuría que cuando estalló el escándalo lo ubicaron en el Movistar. Ayer, Eusebio Unzué, mánager, dijo que la opción de tenerlo era de cero.



¿Puede salir del Ineos? Claro. Este año termina contrato y no se ha escuchado nada de la renovación. Mañana, Froome cumple 34 años, edad en la que muchos ciclistas comienzan a pensar en colgar la biela, pero él quiere seguir, quiere su quinto Tour.



David Brailsford, el mánager de la escuadra, sabe que esos 34 años de Froome y los 33 de Geraint Thomas, otro de los líderes, es un tema delicado, y por eso vienen renovando la plantilla. Hoy, de los ciclistas de la escuadra, 11 son menores de 25 años; de ellos, ocho no tienen más de 23. Saben que se envejecieron los líderes.



Si bien Froome y Thomas aún responden, no les queda mucho de ese potencial.

Otro aspecto es que el accidente que sufrió Chris Froome en junio del año pasado lo ha obligado a pasar varias veces por el quirófano, perdió su forma y le fue difícil regresar.



Volvió en el UAE Tour, tras 256 días, luego de una larga recuperación. La suspensión de la temporada por el coronavirus le conviene, pero es una gran incógnita cómo volverá, si recuperará la forma, si ratificará que es el mejor ciclista del mundo de los últimos años.



Se habla de que Froome podría irse a mitad de año, pero eso no es tan fácil. Las partes que entren en el negocio deben llegar a un acuerdo y en este momento no debe existir un equipo que le pague un buen puñado de euros, sin saber que el calendario diseñado se vaya a cumplir. ¿Alguien se podría arriesgar a perder ese dinero?



Se dijo que está disgustado por unas declaraciones de Egan Bernal en las que dijo que quería defender la condición de campeón del Tour, pero seguido de eso advirtió que el líder se definirá en la carretera y que él apoyaría.



Es una sabia respuesta, porque Ineos ha demostrado que si bien hay tres líderes, se la han jugado con el de mejores condiciones, así los demás tengan que trabajar, sencillamente, porque es un equipo ganador, que no le gusta perder.



Froome se puede ir, pero a final de temporada. Es claro que en medio de todo lo que se ha hablado, lo empuja la idea de ganar su quinto Tour y se iría a una escuadra que se lo permitiera, pero a Ineos le convendría tenerlo en el equipo, como una de las tres opciones de ganar la prueba y no como enemigo.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel