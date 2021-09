Hernández, Buitrago y Ocampo, en el Mundial de ciclismo

Ellen Van Dijk ha mantenido este lunes la tradición mundialista de que una neerlandesa luzca el maillot arco iris de contrarreloj individual, tras imponerse en la prueba de 30,3 kilómetros entre Knokke-Heist y Brujas del Campeonato del Mundo de ciclismo en ruta que se disputa en Flandes (Bélgica).

La ganadora se impuso con un tiempo de 36 minutos 5 segundos y una ventaja de 10 sobre la suiza Marlen Reusser, plata, y de 24 sobre la corredora del Movistar, también neerlandesa, Annemiek van Vleuten, bronce, que la escoltaron en el podio.



Le puede interesar: (Egan Bernal iría al equipo Movistar)



Van Dijk, que repite el oro que ya lograra en 2013 en Florencia (Italia), sucede en el palmarés a su compatriota Anna van der Breggen, que no defendió el título, campeona en 2002, y también a Van Vleuten, vigente campeona olímpica de la especialidad y campeona del mundo en 2017 y 2018.



Van Vleuten, bronce, ha sido otra de las tres grandes protagonistas de la carrera junto a Reusser, quien durante casi todo el recorrido, en el que marcó los mejores tiempos intermedios, soñó con añadir el título mundial al europeo que logró hace unas semanas en Trento (Italia).



La colombiana Lina Hernández ocupó la casilla 34 a una diferencia de cuatro minutos 22 segundos.



Por otra parte, el danés Johan Price-Pejtersen obtuvo este lunes el oro Sub-23 en la prueba de 30,3 kilómetros.



Price-Pejtersen, reciente campeón de Europa en Trento (Italia), coge el testigo de su compatriota Mikkel Bjerg, que se impuso en la categoría en las ediciones de 2018 y 2019.



En 2020 no hubo mundial en categorías inferiores por la pandemia.

El corredor danés arrebató el oro al final al australiano Lucas Plapp, que fue líder durante buena parte de la carrera.



El oceánico, plata al final, había visto con alivio cómo mantenía la primera posición ante el acoso del belga Florian Vermeesch y el noruego Soeren Waerenskjold, plata europea, pero ya no aguantó ante Price-Pejtersen.



Al final, oro para el danés con un tiempo de 34 minutos y 29 segundos, con 10 segundos de ventaja sobre el australiano, 11 sobre el belga y 13 sobre el noruego, que se quedó sin metal tras pelear por él hasta el final.



Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el puesto 38 a 2 minutos 12 segundos, mientras que Víctor Ocampo fue 47 a 2 min 50 s.



Le puede interear: (Juan Pablo Montoya llegó a 46 años de edad)



Deportes