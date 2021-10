Lilibeth Chacón, campeona de la Vuelta a Colombia femenina

La ciclista venezolana Lilibeth Chacón se impuso en la Vuelta a Colombia femenina, cuya última etapa se llevó a cabo en un circuito en Bogotá en el que venció la ecuatoriana Miryam Núñez.

La jornada final fue importante. Núñez fue la gran figura, pues su escapada la llevó a poner contra las cuerdas a Chacón, que tuvo que esforzarse al máximo para no dejar que la actual campeón de la competencia la amenazara para el tema de la general.



Núñez estuvo en una primera escapada, pero este grupo fue alcanzado. Luego, se fue en solitaria y con su propio esfuerzo sacó una buena diferencia con la que se metió el podio.



La ecuatoriana se impuso en la fracción con tiempo de 2 horas, 34 minutos 49 segundos, mientras que Chacón llegó a dos minutos 57 segundos.



"Es la primera vez que consigo este triunfo. Superé muchos problemas durante la carrera. Pinché, los cambios no me funconaron a veces", dijo Chacón.



Y agrego. "Estoy muy emiocionada por lo que he hecho. El título me dice que todos los sacrificios han valido la pena".



Chacón ganó la Vuelta con tiempo general de 14 horas, 31 minutos y 51 segundos y en el podio estuvo acompañada por Aranza Villaón, a quien dejó a un minuto 54 segundo . Núñez fue tercera a 2 min 10 s.



