Nuevas decisiones con el UAE Emirates, tras el riesgo de coronavirus

La totalidad del pelotón del Tour de los Emiratos, en el que hay 16 ciclistas españoles, el colombiano Fernando Gaviria, el personal de organización y los periodistas podrán regresar a sus países de origen una vez levantada la cuarentena en los dos hoteles cerrados el pasado jueves por dos positivos por coronavirus en dos mecánicos del equipo UAE.

No se han producido más casos de coronavirus después de que toda la caravana del Tour se sometiera entre la noche del jueves y la tarde del viernes a los pertinentes controles de detección de la enfermedad, lo que provocó la puesta en marcha del protocolo de cuarentena en los dos hoteles.



En el alojamiento de los ciclistas, los deportistas pudieron moverse con libertad por las dependencias del mismo, pero no en el establecimiento donde se aloja la organización y la prensa.



Tras el susto inicial del primer día al conocerse los positivos de dos mecánicos, la normalidad se estableció en la vida interna del hotel, como comentaba el ciclista español Alejandro Valverde (Movistar).



"Llegamos a Abu Dabi el jueves y a las 12 de la noche nos dijo el médico que se cancelaba la carrera y que teníamos que pasar un control. A las 3 lo pasamos. Luego empezamos una corta cuarentena e hicimos vida normal dentro del hotel, comiendo y cenando en el restaurante y esperando noticias", relató.



Aunque los corredores no pudieron salir del hotel, aprovecharon para hacer diversas actividades, "todo dentro de lo normal", señaló. "No hemos salido del hotel, pero era normal, de todas maneras hemos hecho cada uno una cosa, algunos al gimnasio, otros han preferido descansar", dijo.



En el hotel de los organizadores de la carrera y la prensa la normalidad volvió en la tarde de este sábado, por lo que se abrieron las puertas y empezaron las labores de organización del traslado al aeropuerto para el regreso.



Según las normas establecidas por las autoridades sanitarias locales, solo podrán regresar las personas con destino a su país de origen con la documentación del control negativo, no así las que se quieran dirigir a un país diferente, aspecto problemático para muchos corredores que viven fuera de su país y que podrían verse afectados por la cuarentena de 14 días reglamentarios.



Un total de 16 ciclistas españoles de 7 equipos diferentes son los que se han visto implicados en el protocolo de detección y control del coronavirus.



EFE