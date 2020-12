Leonardo Páez ratificó su título mundial en el ciclomontañismo

Uno de los pocos atletas colombianos que pudo tener acción en un difícil 2020 pasado por la pandemia del coronavirus, que afectó los calendarios deportivos, fue el ciclomontañista Héctor Leonardo Páez.

El ciclista de 38 años, de Ciénega, Boyacá, ganó el Campeonato del Mundo de maratón de bicicleta de montaña, con una gran exhibición en Sakarya (Turquía), en la que revalidó el título mundial del 2019.



“Es el premio y confirmación de que estoy haciendo las cosas bien. Es el premio a esa dedicación a este deporte como el ciclomontañismo. Siempre me he destacado porque en toda carrera trato de dar lo mejor. Ha sido una trayectoria deportiva bastante larga y en los últimos años he tenido la fortuna de lograr uno de mis objetivos, que era ser campeón mundial. Hoy en día soy dos veces campeón y me llena de orgullo”, le dijo Páez en entrevista a EL TIEMPO.



Páez recuerda como si fuera ayer esa espectacular victoria conseguida en el mundial. La describe detalladamente entre risas tímidas.

“El factor importante era estar a rueda en las primeras posiciones y ver qué pasaba durante la carrera. En la última vuelta, en la de la subida que me favorecía, puse el ritmo fuerte, porque antes había controlado ataques y había tratado de probar las piernas para ver cómo me sentía. Gracias a Dios en esta subida logré dejar a mis compañeros de fuga. Cuando vi que se quedaron me concentré, sabía que podía ganar, me sentía bien y logré mantener esa ansiedad para no desfallecer, cuidar la bicicleta. La última parte, que era plana, no me favorecía, pero pude manejar la diferencia y se dio para mí esta bonita victoria para ser el campeón mundial del 2020”, añadió.



Ese bicampeonato mundial es visto por el ciclista de Ciénega como una responsabilidad en su carrera deportiva.



“Conseguir dos títulos seguidos es importante. Se lleva la responsabilidad de portar la camiseta arcoíris en todas las carreras. La idea es honrarla lo mejor posible. Quiero poder lucirla el próximo año, porque este no pude vestirla en muchas carreras, entonces tengo una segunda oportunidad. Estoy entrenándome pensando en la próxima temporada para hacer buenas carreras”, concluyó.



