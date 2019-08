Las razones por las que López perdió el liderato de la Vuelta a España

Miguen Angel López perdió en liderato en la segunda etapa de la Vuelta a España que ganó su compatriota Nairo Quintana y lo dejó en manos de Nicolás Roche. Por qué lo cedió?

Las conclusiones:

1. La idea de López era quitarse un peso de encima entregando el liderato para liberarse de presión. Falta toda la Vuelta y no era conveniente cargar esa cruz, pero seguro que no estaba en los planes cederla como fue, pues Roche no es un peligro para la general, pero sí los que llegaron detrás de él como Nairo, Primoz Roglic y Rigoberto Urán.



2. El fuerte paso del Jumbo Visma en busca de descontar tiempo luego de la caída en la crono por equipos del primer día movió la carrera. Antes de la subida de segunda categoría a 25 km de la meta Roglic intento irse. Luego, Alejandro Valverde apretó en la subida y el lote de partió. Hasta ahí López estuvo pendiente y cómodo, ayudado por sus compañeros.

3. Después de la subida, Astana se descuidó. Partieron Nairo, Roglic. Urán, Fabio Aru, Roche y Mikel Nieve y López quedó atrás. La diferencia comenzó a aumentar y Astana no reaccionó. Vivo el pinchazo de Ion Izaguirre y algunos de los coequiperos de López se quedaron para llevarlo. Jakob Fuglsang tampoco funcionó, quedó atrás y López se vio solo y en esas condiciones perseguir era gastar fuerzas.



4. Queda en el aire y pone a pensar que Astana sacrificó a su líder por ayudar a Izagirre en un momento inoportuno. El mismo López señaló que ese pinchazo y la quedada de algunos compañeros para colaborarle en ese instante los perjudicó en que es clave el equipo.



5. Sin embargo, la Vuelta está joven y falta toda la montaña en la que López puede hacer estragos, en las duras subidas en las que la lucha es cara a cara y el equipo poco importa.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel