Las razones por las que Froome sale del Ineos

1. Fin del contrato. Chris Froome es uno de los muchos ciclistas que termina contrato que lo liga a un equipo de ciclismo en diciembre del 2020 y pues ya se anunció que no renovará. El británico llegó a esta infraestructura en el 2010 y se mantuvo 10 años, con victorias como el Tour de Francia, en cuatro ocasiones, dos veces la Vuelta a España y una el Giro de Italia.

2. Su accidente.

De 35 años, Chris Froome tuvo un accidente serio en junio del año pasado cuando reconocía la contrarreloj del Criterium Dauhpnié. Eso lo llevó directamente al hospital en donde fue tratado de múltiples fracturas. Su recuperación duró casi siete meses y volvió a la competencia en febrero pasado en el UAE Tour, en el que corrió cinco etapas, tras ser suspendido por la pandemia.



Le puede interesar: (Camino libre para Egan: Ineos anunció la salida de Froome)



3. La edad.

Froome es un hombre de 35 años, ya una edad muy madura para un ciclista profesional. Así sea el mejor pedalista de los últimos años, este factor y el hecho de no encontrarse en su mejor forma, tras el accidente y su recuperación, le da la opción de irse al Israel Start-Up Nation, escuadra que se armará en torno a él.



4. Cupo en el Ineos.

Seguramente Froome, al ver que no tiene cabida para ser el líder del Ineos, decide abandonar la estructura para ir a ser el ciclista más importante en el Israel Start-Up Nation, donde todo girará en su nombre. Ya se había hablado de la opción de llegar allí y de la contratación de hombres importantes como Richie Porte, aunque esto último no se ha confirmado. Claramente, Egan Bernal, e incluso Geraint Thomas, tienen mejores perspectivas que Froome en el presente y futuro del Ineos. Quería ir por su quinto título del Tour, pero Bernal irá a liderar ese objetivo. Lo que no se sabe es si Froome lo acompañará.



También lea: (Cambio radical: este será el nuevo equipo de Chris Froome).



5. Tranquilidad.

Ineos se había convertido para él en un callejón sin salida. Desde el accidente del año pasado las cosas para Froome no fueron claras, más cuando en el grupo hay una serie de valores jóvenes por los que se apuesta, entre ellos, Bernal, el actual campeón del Tour. Es por eso que el ciclista británico vuela y busca nuevos aires en el equipo de Israel.



DEPORTES