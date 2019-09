Las conclusiones de la segunda semana de la Vuelta a España

La Vuelta a España terminó su segunda parte, este lunes, y entra a la última semana, tras el descanso de este martes. Estos son los cinco puntos clave que tuvo la carrera esta semana.

1. Roglic, sólido. Primoz Roglic era el favorito de todos, con un segundo peldaño del colombiano Miguel Ángel López. El esloveno llegó a la contrarreloj individual de segundo en la general y a solo 6 segundos del líder, Nairo Quintana, pero rompió el cronómetro, se puso la camiseta de líder y de ahí para adelante comenzó su dominio. En la montaña fue el artista más representativo y salió airoso de las etapas más duras. La tercera semana no será tan complicada y Roglic tiene todo para ajustar el primer título en una de las tres grandes.



2. Podio luchado. Alejandro Valverde, Tadej Pogacar y Miguel Ángel López se enfrascaron en una pelea por los dos cajones del podio, por las migas que les deja Roglic. Valverde se ve fuerte, a pesar de sus 39 años es un corredor sólido y que ve con mucha ilusión terminar de segundo. Pogacar, de solo 20 años, es la revelación de la carrera. El esloveno es tercero, la montaña y sus pedalazos lo llevaron ahí, y se ve difícil que suelte ese puesto y la camiseta de mejor joven. López no respondió en la montaña, su terreno, y es cuarto, pero seguirá en la lucha.



3. López pelea. Miguel Ángel López era uno de los favoritos, pero le tocó pelear por el tercer puesto. Sus fuerzas no dieron más. Su capacidad física le jugó mal y en la montaña lo pagó caro. Perdió 2 minutos en la contrarreloj del martes pasado con Roglic, tiempo normal, y quedó listo para luchar, pero en la montaña perdió todo y le queda, ahora, pelear con Pogacar por el podio y el mejor joven, una lucha en la que no se ve que salga ganador.



4. Nairo, en lo suyo. Nairo Quintana llegó con copión de ganar la Vuelta. No era un claro favorito, pues sus antecedentes, sus resultados en los dos últimos años no han sido los mejores. Va de sexto y ahora la carrera de acá en adelante se ‘tranquiliza’, no hay duras jornadas de montaña, la que era su aliada y se convirtió en su principal enemigo. Cambia de equipo. Durante la Vuelta se dio a conocer que va al Arkea y ahora toca esperar cómo le va con otra divisa.



5. El recorrido. Si bien falta la última semana de competencia, en el seno de la Vuelta a España se habla mucho del trazado de esta edición. Las dos primeras semanas han tenido la mayoría de las llegadas en alto, por lo que la parte final pierde expectativa. Roglic tiene asegurado el título, no solo por la diferencia que mantiene sobre sus rivales, por la excelente forma en la que está, pero también porque las etapas duras ya pasaron y solo queda un colofón que no es tan difícil y el Jumbo Visma, escuadra del esloveno, puede controlar.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel