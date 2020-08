Análisis: tras dar el golpe, Egan está a 195 km de ganar en Occitania

Egan Bernal era el señalado en el equipo Ineos para buscar el triunfo de la tercera etapa y el liderato de la Ruta de Occitania y no falló.



El colombiano se impuso en la jornada disputada entre Saint-Gaudens y Col de Beyrède, de 163 kilómetros, confirmado su gran estado de forma y ‘llamando a la puerta’ con miras al Tour de Francia (29 de agosto al 20 de septiembre).



No ha pasado nada raro en Occitania, porque Bernal era el principal candidato para obtener la victoria en la difícil jornada de cuatro premios de montaña, uno de tercera y tres de primera, el último de ellos en la meta.



Claro, había una incógnita: saber cómo están a esta altura del año los ciclistas con el Tour a menos de un mes y luego de la suspensión de la temporada por el brote del nuevo coronavirus.



Ineos hizo un trabajo perfecto y su líder remató como lo sabe hacer, de forma impresionante, con un paso fuerte con el que dejó atrás a sus rivales más peligrosos, quienes no le opusieron la resistencia que se pensaba.



Egan Bernal demostró que está con la mente puesta en el Tour, que va a defender ese título que logró el año pasado y que cuenta con toda la maquinaria de su escuadra para cumplir con ese objetivo.

Trabajo implacable

Lo de Occitania demuestra que Ineos quiere ganar a toda costa y que no le importa tener uno, dos o tres líderes, porque por encima de los intereses personales está el colectivo.



Chris Froome llegó a la carrera a probarse, y la jornada de ayer fue clave para eso. Se vio al cuatro veces campeón del Tour de Francia trabajando duro, llevando el grupo a que buscara recortarles diferencia a la fuga que se fraguó casi desde el comienzo de la etapa y en la que estaba el colombiano Harold Tejada (Astana) y Benoit Cosnefroy, Julien Bernard, Georg Zimmermann, Matthieu Ladagnous, Lilian Calmejane, Joan Bou y Julien Trarieux.

Fue tan perfecta la labor de equipo que el mismo Egan lo agradeció. “Solo quiero aumentar mi forma paso a paso para estar listo para el Tour de Francia. Le tengo que agradecer a más de un compañero de equipo, Chris Froome, que hizo un trabajo increíble; para mí el equipo estuvo perfecto”, señaló.



La diferencia de los escapados con el grupo llegó a superar los cinco minutos, pero Ineos se adueñó del lote, puso paso.



Bernal se encargó de poner a trabajar a sus gregarios, entre ellos a Froome, para recortar la diferencia y al final se logró.



Cuando la jornada estaba a diez kilómetros de la meta, la fuga fue historia y de ahí para arriba, cuando se comenzó a subir el último premio de montaña de 10,2 kilómetros de extensión, los pedalazos de Bernal y sus compañeros pusieron a sufrir a los demás.



El líder, Bryan Coquard, se quedó en las primeras subidas, cuando los escaladores pusieron condiciones y de ahí para atrás, el resto. Bernal tuvo en Pavel Sivakov, otro hombre joven del Ineos (23 años), a su hombre de confianza, el que le puso paso duro en la subida. Y cuando le tocó su turno, el colombiano no dudó y dejó regados a Thibaut Pinot, Richie Porte, Romain Bardet, Warren Barguil y a Bauke Mollema, que también querían la victoria.

Sin problemas

Egan Bernal y su golpe de vitoria. Foto: AFP

Con todo ese manejo táctico de la jornada de ayer, no es difícil pensar que Bernal tiene el título en el bolsillo. Y lo es porque Ineos trazó un plan para ganar la jornada y poner a Egan de líder y hoy hará lo mismo para defender el primer puesto. La de hoy será una fracción de control.



Además de lo anterior, Egan tiene a favor que aunque nadie se puede descuidar, la altimetría de la fracción no tiene grandes dificultades. Serán 195 kilómetros que unirán a Lectoure y Rocamadour, con dos premios de montaña de tercera categoría lejos de meta y que no deben inquietar para nada los intereses de la escuadra británica.



Si bien lo que pasa en Occitania hay que tenerlo en cuenta, no hay nada definitivo de cara al Tour. No se puede decir que Bernal ya lo ganó, que Pinot, Bardet, Froome y el colombiano Miguel Ángel López lo perdieron, pero sin duda que Egan da un golpe de mano y avisa para la prueba francesa. De los fuertes rivales, el más cercano es Alexander Vlasov, a 23 segundos, pues Sivakov, segundo a 14 s, estará al servicio de Bernal. Pinot está más atrás, a 41 s, y Mollema cede 1 min 45 s, así que aunque no se puede cantar victoria, el ciclismo colombiano está a 195 kilómetros de celebrar otro triunfo en una general, esta vez con Egan Bernal, que hace su primera carrera del año en Europa.



Este martes, antes del arranque de la etapa, se le hará un homenaje a Nicolás Portal, DT del Ineos, que falleció en marzo, el hombre de confianza de Bernal, para quien disputar una competencia en cercanías de la casa de su técnico, sin duda, fue un plus más para obtener el triunfo que lo llenará de confianza.



