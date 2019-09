López califica de 'estúpidos y tontos' a los del equipo de Nairo

Crítica. No es la primera vez que pasa, se cae un gran grupo de corredores, en donde estaba el líder Primoz Roglic y yo y son los mismos tontos de siempre que aceleran la carrera. Así no se gana, es una falta de respeto. A ver si alguna carrera la ganan de frente y no con estas acciones de mierda.

Alejandro Valverde. El mensaje claro es que es el campeón del mundo y no es la primera vez que hacen eso. Un campeón del mundo que porta esa camiseta, de ese calibre, debe dar respeto para que lo respeten, pero ellos son los típicos estúpidos de siempre aprovechando esas oportunidades.

Acciones. Ya lo he visto. No es la primera vez que sucede. Si fuera la primera vez diría bueno, listo, no han visto, pero ya se había visto en un Giro de Italia con el Sky. Les falta un poquito de cabeza para pensar que estas carreras se ganan atacando y de frente.



Persecución. No hubo trascoche, si lo hice fue detrás de mis compañeros. Fue una persecución horrible. Ellos no pueden aprovechar una oportunidad de estas.



DEPORTES



