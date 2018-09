¡Hola, Montaña! Se vienen tres días de ascensos en la Vuelta a España

¡Bienvenida de nuevo, montaña! Desde este viernes y hasta el domingo las duras ascensiones serán las protagonistas de la Vuelta a España, que verá cómo los grandes favoritos al título muestran sus fuerzas reales. A los ciclistas colombianos Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Miguel Ángel López, que este jueves quedaron a más de 3 minutos del sorpresivo líder, Jesús Herrada, les llegó la hora de dinamitar la prueba.

El español, del equipo Cofidis, es un escalador, pero no del nivel de Nairo, al que sirvió en el equipo Movistar. Sube bien, fue campeón nacional de España dos veces, ha ganado etapas importantes de montaña, pero sus posibilidades no son tan amplias y su escuadra no es tan poderosa para aguantar.



Este viernes (9 a. m. con TV de ESPN y Caracol Televisión), será el primero de estos escollos del tríptico. Será el ascenso a La Camperona, un puerto de primera categoría. Serán 8,3 km con rampas promedio del 7,5 por ciento. Acá hay que tener cuidado en los últimos 2 km. Hay una rampa del 19,5 por ciento y se terminará en una del 11,8 por ciento. Tremenda subida para escaladores puros. En el 2016 Nairo le metió un brutal ataque a Froome y se vistió de líder en esa prueba.



“La subida a La Camperona es exageradamente dura. Tenemos que tener buenas piernas y si las tenemos hay que aprovechar”, aseguró Nairo una vez finalizada la etapa 12 de la ronda ibérica.



Entre tanto, el sábado será una jornada de 171 km entre Cistierna y Nava. Será un día de sube y baja, ‘rompepiernas’. Será un puerto de tercera categoría, uno de segunda y tres de primera. La última ascensión será a Nava. 4 km de subida con rampas promedio de 12,5 por ciento.



Finalmente, la etapa marcada por los colombianos. 178,2 kilómetros con un puerto de segunda categoría, dos de primera y uno especial para subir a Lagos de Covadonga. Serán 11,7 km de subida con varios momentos difíciles. Del km 2 al 3, rampas máximas del 15 por ciento, claves.



De ahí hasta La Huesera, en el km 5, habrá tramos pedaleables, pero de ahí en adelante las rampas promedio estarán por el 10 por ciento. Luego un leve respiro en el Mirador de la Reina (km 8) y en el km 10 rampas del 20 %. El plato está servido.



