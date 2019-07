Estos han dicho los favoritos del Tour de lo que va de la carrera

Archivo / EL TIEMPO

Rigoberto Urán que no ha logrado lo que se esperaba de un experimentado escalador no da declaraciones de prensa desde el 20 de julio cuando dijo que "venía tratando de aguantar, porque sabía que el último kilómetro era muy duro. Tratamos de dosificar las fuerzas para no perder tanto tiempo en meta. A mí la explosividad se me perdió hace rato y me tocó regularme".