Egan, a tomar nota: Pogacar revela las claves para derrotarlo

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), doble ganador del Tour de Francia, considera que sus rivales "no deberían tenerme miedo", ya que él también podría "romperse, además muy rápido".



Pogacar, de 23 años, participó en un podcast del británico Geraint Thomas, en el que respondió al carácter invulnerable en competición que le atribuía el danés Jonas Vingegaard. segundo clasificado tras el esloveno en el Tour 2021.

Puede romperse

La competencia del ciclismo de ruta fue ganada por el ecuatoriano Ríchard Carapaz (centro), la plata quedó en poder de Wout van Aert y el bronce se lo colgó Tadej Pogacar. Foto: AFP

"Los rivales no deberían tenerme miedo, eso seguro. Eso es lo primero, porque puedo romperme, y además muy rápido", admitió Pogacar. Hablando directamente con Thomas (Ineos), uno de sus principales rivales del pelotón, incluso explicó específicamente cómo podría ser derrotado.



"Desarrollo una gran potencia en las subidas no muy largas, pero a veces las subidas más largas y de gran altitud son peores para mí. Creo que mis rivales ya se dieron cuenta de eso", explicó.



Pogacar pasó apuros ante Primož Roglic en el Col de la Loze, de 2.400 metros de altura en el Tour de Francia 2020, pero pudo remontar en la penúltima etapa contrarreloj con una actuación destacada que le llevó al maillot amarillo.



Cuidado con el Ineos

Tadej Pogacar, segundo título del Tour de Francia. Foto: EFE

Este año, el danés Jonas Vingegaard se animó a atacar a Pogacar en el Mont Ventoux, pero sin daños para el esloveno.



Admitió Pogacar que si se encuentra en una situación de encontrarse desprotegido por su equipo y sufrir ataques de los adversarios lejos de meta, "me lo pondrían muy difícil".



También descubrió Pogacar algunas claves que le pondrían en dificultad. "Si un equipo como Ineos es agresivo desde el principio con varios ciclistas e intentan cosas de maneras diferentes, creo que me pueden romper. No es tan complicado". dijo.



