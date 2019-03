Las claves para que ‘Superman’ López gane la Vuelta a Cataluña

El colombiano Miguel Ángel López está a 143 kilómetros, los que tendrá que recorrer este domingo en el circuito en Barcelona para coronarse campeón de la Vuelta a Cataluña.

López no la tiene fácil, deberá recurrir a su experiencia y a su equipo para lograr el objetivo de la victoria, en un circuito muy peligros, en el que se tendrá que subir en ocho ocasiones el alto de Montjuic. Las claves para ganar:



1. En ningún momento, López debe permitir que los equipos de sus rivales más cercanos (Mitchelton, Sky, Movistar, Jumbo y UAE Emiratos) le manejen la carrera. Debe evitar en todo momento eso porque puede quedar sorprendido y cortado en uno de esos momentos claves.



2. Astana, el equipo del ciclista boyacense, debe asumir el control de la etapa y estar atento a todos los movimientos, a las posibles fugas en las que se pueda involucrar uno de los grandes y cercanos contricantes como Adan Yates, Egan Bernal, Dan Martin, Nairo Quiintana, Steven Kruijswijk, todos en el rango de los 56 segundos.



3. No la tendrá fácil y López lo sabe. Es seguro que le van a mover la carrera, que durante todo el tiempo sus rivales intentarán atacar, sacar ventaja y él debe estar muy sereno, tranquilo y vivo para controlar esos ataques. No hay tiempo para dejar atrás una persecución.



4. Pero no solo son los ciclistas contrincantes las piedras en el zapato para el colombiano, lo es el mismo recorrido, sinuoso, con subidas y bajadas peligrosas y eso llama a tener la máxima concentración y a mantener una buena ubicación en el grupo para evitar cortes y ataques sorpresivos.



5. La pelea por las bonificaciones será importante. Las diferencias son tan escasas que López no tendrá la oportunidad de pestañear y dejar de lado esos embalajes cerrados. Llegar a los últimos 3 km en el grupo y son la camiseta de líder puesta será garantía del título.



