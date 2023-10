Las cinco claves del regreso de Nairo Quintana al Movistar: análisis

Nairo Quintana ‘estrena’ equipo. Su regreso al Movistar ha sido la noticia del ciclismo mundial más importante de las últimas horas, pero su vuelta tiene varias aristas.

Quintana dejó las arcas del equipo de Eusebio Unzué en el 2019, cuando fichó por el Arkea-Samsic, un elenco de segunda división en el que estuvo tres temporadas y salió de la peor manera.

(Video: la dedicatoria de Diogo Jota y Liverpool a Luis Díaz por secuestro de su padre)

(Luis Díaz: primera decisión drástica del Liverpool por secuestro de su padre)

Hoy, regresa y el año próximo se volverá a vestir con los colores de un grupo que lo conoce, pero al que llega bajo unas circunstancias muy diferentes a las anteriores.



Estas son las cinco claves de ese regreso, del que todo el mundo del ciclismo estará pendiente desde el primero de enero del 2024.

1. Nairo, el beneficiado

Si hay alguien que se ha ‘ganado la lotería’ con el regreso de Nairo al equipo que lo llevó a Europa en el 2012 es él mismo. Quintana había agotado todas las posibilidades de encontrar una escuadra que le ‘diera la mano’ tras la descalificación del Tour de Francia, porque dos de sus análisis arrojaron la sustancia tramadol, prohibida por la Unión Ciclista Internacional (UCI) en competencia, pero no por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



Gana porque insistió en que estaba listo para la competencia, que entrenaba todos los días para buscar una segunda oportunidad, y la encontró, por fortuna.



Quintana había tocado las puertas en los Pro Team, los grupos de la segunda categoría, pero nada. Y hasta los Continentales, como el Team Medellín, le ‘ofrecieron trabajo’, pero siempre se negó.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana y Eusebio Unzué. Foto: Archivo EL TIEMPO

Nairo hoy está feliz, pues logró el objetivo de no solo seguir en el ciclismo, de no colgar la bicicleta, sino que lo hace en su ‘casa’, en una escuadra que conoce muy bien.



El boyacense gana porque a pesar de su caso con el tramadol y del antecedente tras el Tour de Francia del 2020, cuando la gendarmería francesa le allanó la habitación en busca de sustancias prohibidas, pues su nombre quedó marcado. Unzué y su grupo le dan un espaldarazo.



Que vuelva al Movistar es sinónimo de confianza y eso en corredores que esos antecedentes muy poco se ve, pues está en juego la credibilidad, el juego limpio y el trabajo de muchas personas, porque los equipos de ciclismo no son equipos, son empresas. Ah, y tiene 33 años.

2. ¿Gana Movistar?

Eso está por verse y solo se confirmará con sus resultados y su comportamiento si el Movistar se equivocó. Es una escuadra que necesita un corredor como Nairo, pero no por el nombre, sino por resultados.



Si está en buena forma puede luchar. No va a ganar el Tour, la Vuelta o el Giro. No está a la altura de luchar pedal a pedal con Tadej Pogacar, Primoz Roglic y mucho menos con Jonas Vingegaard, pero sí es claro que es un corredor que puede ganar etapas, pelear un ‘top’ cinco o 10, lo que le dará puntos al Movistar, y pelear por mejores posiciones en carreras cortas, de una semana.

Nairo Quintana, feliz de regresar al WorldTour con el Movistar Team. Una necesidad mutua. pic.twitter.com/v2T4eoJqF5 — Ivan Alirio Ramirez (@IvanAlirioR) October 28, 2023



Si eso pasa, Quintana le cae como ‘anillo al dedo’ a Unzué, que ve a Nairo como un soporte para pelear victorias al lado de Enric Más, que no ha respondido como se esperaba, y para ayudar a jóvenes como Einer Rubio. Además, como mercadeo, perfecto. Es un buen refuerzo, sin duda, si anda.

3. Sus condiciones

Cuando vuelva a la competencia Nairo completará un año y medio sin correr una prueba por etapas, la última fue el Tour de Francia del 2022, y eso es un gran interrogante, pues entrenar no es lo mismo que competir, ni garantía de ir a las carreras y ganar.



Sin embargo, Quintana es un profesional de la bicicleta, un ‘fuera de serie’ y no se ha quedado quieto, ha entrenado como si estuviera en competencia. Falta ver cómo reacciona su cuerpo, pues ya ha dado año y medio de ventajas sobre un lote que no da espera y en el ciclismo cada metro que dejes de pedalear pasa factura.



Llega, como lo dijo a Unzué, como gregario de Mas, algo que a Nairo nunca le ha gustado, porque siempre ha sido líder, pero por las circunstancias de su regreso debe acomodarse a eso y él será el único responsable de que esa orden sea todo lo contrario.

4. El peligro

Los ojos del ciclismo estarán encima de Nairo… Y del Movistar. Es claro que los antecedentes del colombiano con el tema de las sustancias prohibidas no son buenos. No ha incurrido en dopaje, es claro, pero sí, como se enumeró en un punto anterior, ya tiene dos reseñas.



Será un corredor controlado, vigilado, testeado y, de paso, su equipo entrará en ese juego, sus compañeros sufrirán ‘una persecución’.



Benjamin Cohen, presidente de la Agencia International de Pruebas (ITA), le dijo a EL TIEMPO que Quintana no tenía problema, que no sabía por qué no había conseguido un contrato si no se había dopado, y es verdad.

Facebook Twitter Linkedin

El colombiano Nairo Quintana, del equipo Arkea Samsic, de destacada actuación en Tour. Foto: EDE



Pero Cohen también señaló en esa entrevista que el temor de los patrocinadores era que él reincidiera. Y si lo dice el director de una entidad que persigue el dopaje, pues es cosa seria.



“Si es por presión de los patrocinadores, hay un riesgo de que vuelva a reincidir... pero está claro que tú cumples una sanción y debes poder volver a competir”, contó Cohen. Por eso la gran responsabilidad de Quintana no es solo encima de la bicicleta.

5. El ciclismo colombiano

Que vuelva Nairo a las ‘grandes ligas’ del ciclismo es excelente para el ciclismo colombiano, que no tuvo en este 2023 los mejores resultados.



Con Egan Bernal buscando su mejor forma tras el accidente, con Nairo sin equipo y con Miguel Ángel López suspendido provisionalmente el 2024 no parecía mejorar lo del 2023.



Con Nairo de vuelta la cosa puede ser distinta. Es un corredor que da espectáculo, es un referente del lote, a pesar de sus 33 años tiene todavía un par de años más para figurar, para ser protagonista.

🇨🇴VUELVE NAIROMAN 🦸‍♂️🇨🇴



Nairo Quintana vuelve al Movistar

El colombiano Nairo Quintana volverá a competir junto al Movistar Team en la temporada de 2024, luego de un largo receso en este año. EL SUPER HEROE A VUELTO 💛💙❤️#NairoQuintana #MovistarTeam #ciclismoderuta pic.twitter.com/nfu9kUwewb — Oskar Chicaiza (@OskarChicaiza) October 28, 2023



Se espera mucho de Quintana, pero hay que tener los pies en la tierra. No es el corredor que ganó el Giro, la Vuelta y que fue podio del Tour, pero sí es un ciclista luchador y que genera expectativa.



Será bueno para el pedalismo del país si mantiene buena forma, si estos meses sin competir no le pasan factura y puede estar adelante. Que gane el ciclismo colombiano depende de su forma, de sus resultados, de nada más.

(Jurgen Klopp habla por primera vez del secuestro del papá de Luis Díaz)

2022'de tramadol cezası aldı, 2023'ü takımsız geçirdi ve kader onu 2019 sonunda ayrıldığı yere, Movistar'a getirdi. Nairo Quintana, eski takımı Movistar ile 2024 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/OXDkCZXQ6U — Pro Peloton (@propelotontr) October 28, 2023



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel