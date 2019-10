Estas son las carreras que podrán correr Nairo y el Arkea

Definido que el equipo francés Arkea-Samsic, la nueva escuadra del colombiano Nairo Quintana, no hará parte del World Tour y se mantendrá como Proteam, es importante saber en qué tipo de carreras podrá competir.

Estando en la segunda división del ciclismo mundial no puede tomar parte de forma directa ni en el Giro de Italia, Tour de Francia ni Vuelta a España, solo lo hacen por invitación.



Es claro que al ser una escuadra francesa, pues el Tour le abre las puertas, así como lo confirmó Nairo en la presentación de su Gran Fondo, pero el Giro y la Vuelta, no.



Para hacerse una idea, el Arkea-Samsic disputó este 89 carreras y fueron pocas las del World Tour o de gran reconocimiento por la afición. No estuvo en el Giro ni en la Vuelta a España, pero sí corrió el Tour de Francia.

Dentro de las pocas carreras en las que participó estuvieron: el Tour de Omán, París-Niza, Vuelta a Cataluña, París-Roubaix, Tour de los Alpes, Lieja-Bastoña-Lieja y el Critérium de Dauphiné. De resto fueron muchas carreras de un día, que no tienen la mayor envergadura a nivel mundial.



De momento, la primera carrera en la que participaría Nairo Quintana será la Vuela a San Juan, que se disputa en Argentina, y que deberá ser confirmada en los próximos días.



DEPORTES