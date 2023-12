Lance Armstrong revela su más oscuro secreto para no ser detectado en control al dopaje

El exciclista Lance Armstrong es uno de los personajes más trascendentes del ciclismo mundial, por sus siete títulos del Toir de Francia de los cuales fue despojado tras confesar su dopaje. Ahora, el norteamericano se decidió a dar dio detalles de cómo era que evitaba ser descubierto.

"En cierto sentido, frustrarías al sistema, pero lo que siempre dije -y no intento justificar lo que dije como algo que quisiera repetir otra vez-, pero una de las frases era: 'Me han hecho 500 pruebas y nunca he fallado un control antidopaje. Eso no es mentira. Es la verdad. No había forma de evitar el control. Cuando meé en la taza y analizaron el pis en la taza, pasó", dijo Lance en el podcast Club Random junto a Bill Maher.

Facebook Twitter Linkedin

Lance Armstrong Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

"La realidad y la verdad de todo esto es que algunas de estas sustancias, sobre todo la más beneficiosa, tiene una vida media de cuatro horas. Así que ciertas sustancias, ya sea cannabis o anabolizantes, o lo que sea, tienen vidas medias mucho más largas", contó.



Lance dio más detalles de su fórmula. "Podrías fumarte ese porro e ir a trabajar conduciendo tu tractor... en dos semanas y dar positivo, porque la vida media es mucho más larga. Con la EPO, que fue el combustible para cohetes que cambió no sólo nuestro deporte, sino todos los deportes de resistencia, tienes una vida media de cuatro horas, por lo que sale del cuerpo muy rápidamente".



Finalmente aseguró: "No quiero animar a nadie a hacer algo que no tiene por qué hacer. La verdad es que tenías una droga que era indetectable, que era tremendamente beneficiosa para el rendimiento y la recuperación. Ambas son importantes, pero sobre todo para el rendimiento... Y, como nos hicieron creer, con lo que no estoy en desacuerdo, si se tomaba bajo el cuidado de un médico era seguro".



Armstrong perdió sus siete maillots amarillos y la medalla de bronce olímpica obtenida en contrarreloj en Sídney 2000.



DEPORTES

Más noticias de deportes