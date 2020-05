Explosivas declaraciones de Lance Armstrong: cáncer y dopaje

Lance Armstrong volvió a cargar contra sus detractores. El exciclista estadounidense, que confesó haberse dopado para obtener la victoria en siete ocasiones en el Tour de Francia, habló de su vida deportiva.

Antes del estreno de varios capítulos de un documental en el que “contará la verdad”, como ha dicho, Armstrong tocó temas importantes.

“No quiero que sirva de excusa, pero todo el mundo lo hacía y yo hubiese ganado igualmente estando limpio", precisó.



Y agregó: “La primera vez que tomé la hormona del crecimiento fue en 1996. La primera vez que me dopé diría que fue con 21 años”.



Armstrong, a quien le fueron retirados los triunfos en el Tour, recordó viejos tiempos y señaló cuándo fue la primera vez que se dopó.



"En mi primer año como profesional ya tomaba cortisona. El EPO era otro nivel", indicó.



Algunas veces le han preguntado si las sustancias con las que se dopó fueron determinantes para el cáncer de testículos del que sufrió, y contestó: “¿Si enfermé a causa del uso de sustancias dopantes? No puedo asegurar que no sea así".



“Las hormonas del crecimiento tienen un efecto estimulante del crecimiento en algunos tipos de células y se utiliza para fomentar cosas buenas, pero, ¿no tendría sentido que, si esas células tuvieran algo malo, también se fomentara?", sentenció.



