'Voy a decir mi verdad': confesión que hará Armstrong el 24 de mayo 

El exciclista estadounidense Lance Armstrong, sancionado de por vida por su relación con el dopaje y despojado de siete Tours de Francia, contará "su verdad" en un documental que trasmitirá la cadena ESPN a partir del domingo 24 de mayo.

"No voy a mentir, voy a decir mi verdad", dice el estadounidense en el avance de este documental titulado "Lance" que en 30 capítulos contará la carrera del ciclista de Texas.



En el documental también tendrán voz, entre otros, su amigo y ex compañero de equipo George Hincapie, quien le aconsejó que "confesara todo" y al expresidente de la Federación Estadounidense de Ciclismo, quien afirma que "todos los elogios que le hicimos fueron merecidos, ya que ganar siete Tours de Francia no es fácil, es extremadamente difícil de hacer".



Armstrong, de 48 años, ganó 7 veces el Tour, pero todas las victorias desaparecieron del palmarés después de la intervención de la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos contra él y el director del equipo US Postal, el belga Johan Bruyneel.



EFE