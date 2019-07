Polémicas declaraciones de Lance Armstrong en torno al Tour de Francia

Lance Armstrong ganó siete veces el Tour de Francia, pero la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, tras un seguimiento, logró desenmascararlo y lo sancionó, pero siempre ha estado presto a hablar de ciclismo.

Armstrong, en entrevista con la NBC, volvió a cargar contra el ciclismo limpio y en medio del Tour dijo que hubiera ganado esa prueba si todo el pelotón hubiera ido limpio.



“Fuimos los que trabajamos más duro, los que teníamos las mejores tácticas, el mejor equipo, el mejor director, la mejor bicicleta y tecnología. Hicimos todo eso y no se puede borrar. Todo eso sucedió”, señaló.



Y agregó: “Hubiera ganado el Tour igualmente si todos hubiéramos corrido limpios. No era un sentimiento, era un hecho. No quiero buscar justificaciones. Todos lo usaban y sin esas mejoras dopantes nosotros nunca habríamos ganado”.



Armstrong reconoció que no fue la mejor decisión tomar sustancias prohibidas para ganar, pero también aseguró que no se arrepentía.



“Hicimos todo lo que teníamos que hacer para ganar. No fue legal y tampoco fue la mejor decisión, pero si no lo hubiéramos hecho a lo mejor no habríamos ganado. No cambiaría nada de lo que hice”, precisó.



