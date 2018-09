Lagos de Covadonga, la cita de Nairo y el ciclismo colombiano

El ciclista colombiano Nairo Quintana tenía en su calendario un día tachado con una gran X. Hoy, 9 de septiembre del 2018, puede volver a ser un día de júbilo para él. El himno nacional se puede volver a escuchar en la Vuelta a España y las banderas de Colombia se podrán ondear en Lagos de Covadonga. Esta jornada será clave para que el boyacense demuestre que sus piernas tienen dinamita y sus pedalazos son más fuertes que los de todos sus rivales. Le llegó la hora de demostrar por qué es el gran favorito para llevarse el título.

En una competición a la que llegó con la rabia de no poder mostrar todo su potencial en el Tour de Francia, Nairo tiene la opción de la revancha. El mítico ascenso a Lagos de Covadonga le trae muy buenos recuerdos. Hace dos años, con un ataque lleno de clase, en el que sacó todos sus galones a relucir, el pedalista colombiano se impuso en este puerto con solvencia para emular los pasos de Lucho Herrera, quien hizo lo mismo en 1987. Ambos tuvieron algo en común, no solo ganaron, sino que se pusieron la camiseta de líderes.



Este domingo será un día especial. La competición está muy apretada. La diferencia entre todos los terratenientes que están en la pelea por el título es de segundos, pero esta ascensión de 11,7 kilómetros será vital por la inclemencia de las fuertes inclinaciones. Pero no solo es una jornada para Nairo, también lo es para Miguel Ángel López, otro ciclista al que le gustan los ascensos largos y pronunciados.

“La subida a Covadonga es muy dura. Seguro se podrá perder mucho más tiempo”, aseguró Nairo.

Un conocedor

Para Lucho Herrera, campeón de la Vuelta a España en 1987, esta etapa siempre será la clave de la ronda ibérica. Hay que estar muy pendiente de cómo están los rivales para poder hacer un ataque que hiera.



“Es la etapa clave. Casi siempre en la Vuelta a España es la fracción que decide la general, la jornada reina como le decimos. Hay que estar muy pendientes de lo que pasa en el lote, sin dejar de lado nada. Un descuido mínimo y se puede perder todo lo que se ha ganado”, le afirmó Herrera a EL TIEMPO.



Además, Herrera cree que la ubicación dentro del lote de favoritos será crucial para poder sorprender. Aquel que se encuentre cerrando el lote seguro va a perder la rueda ante un posible ataque.



“La ubicación es muy importante y la mentalidad ni se diga. Si uno llega a esta etapa pensando en que no puede,pues el resultado no será bueno”, añadió el exciclista colombiano.

El recorrido

La etapa está marcada para los colombianos. Serán 178,2 kilómetros con un puerto de segunda categoría, dos de primera y uno especial para subir a Lagos de Covadonga. Serán 11,7 km de subida con varios momentos difíciles. Del kilómetro 2 al 3 habrá rampas del 15 por ciento.



De ahí hasta La Huesera, en el kilómetro 5, habrá tramos pedaleables, pero de ahí en adelante las rampas tendrán pendientes del 10 por ciento. Luego, un leve respiro en el mirador de la Reina (kilómetro 8), y en el kilómetro 10, rampas del 20 por ciento.



“Al comienzo es lo más duro. Hay rampas hasta del 14 por ciento, y en el final hay una del 17. Además, la carretera no es ancha y eso también cuenta. Hay que entrar allí bien ubicado en el lote, en los primeros lugares, pues es muy posible que, si uno va en la mitad del grupo o atrás, no se dé cuenta cómo va la carrera adelante”, dijo Herrera.



Nairo ha insistido en que se siente bien de fuerzas. En la etapa del viernes pasado, en la que comenzó con su descuento en la subida a Lagos de Covadonga, aseguró que espera subidas como la de Lagos de Covadonga, largas y extendidas, para poder hacerles daño a sus rivales, porque sabe que cuando está en su terreno no hay quien lo pueda detener.



“Esperemos las llegadas más largas para hacer diferencias. Hay buena sensación del cuerpo, esperemos que toda la carrera me siga respondiendo de la misma manera”, comentó Nairo.



Este día hay que tener en cuenta a un oponente muy importante. El británico Simon Yates es uno de esos grandes escaladores que resisten y saben sacar diferencias en este tipo de ascensos. El colombiano lo sabe muy bien, y lo ve como su rival más fuerte.



“Lo hemos visto muy fuerte, está ahí, es un rival que hay que tener en cuenta. Es mi gran rival”, finalizó Quintana.



Nairo Quintana tiene tachado este día como su día. Quiere volver a ganar en Lagos de Covadonga para vestirse de líder y así comenzar a vislumbrar un nuevo título de la ronda ibérica, el cual ya consiguió en el 2016.











Felipe Villamizar M.

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @FelipeVilla4