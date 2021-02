El ciclismo refuerza su seguridad y normas para el medio ambiente

Un ciclista que lance un bidón fuera de una zona autorizada o que adopte una posición de estar sentado sobre el tubo horizontal de la bicicleta se expondrá a partir de abril a una exclusión inmediata en las carreras de un día, según el baremo publicado este jueves por la Unión Ciclista Internacional (UCI).



En las carreras por etapas, la primera infracción será sancionada con 30 segundos de penalización, la segunda con dos minutos y la tercera con una expulsión de la carrera.



"Estas nuevas medidas forman parte de un plan global de seguridad de los corredores, en categoría masculina y femenina", declaró la UCI. "Han sido aprobadas por unanimidad por los representantes de las familias del ciclismo, por equipos, corredores y organizadores. Si bien los organizadores tendrán que tener en cuenta las nuevas directivas para sus pruebas, los corredores y los equipos tendrán igualmente que modificar algunos hábitos y prácticas", señaló.



En una entrevista con la AFP, el presidente de la UCI, David Lappartient, defendió la necesidad de estas nuevas medidas.



"Hoy a nadie se le ocurre pensar en tomar la salida de una carrera sin casco. En el futuro será parecido con el lanzamiento de bidones a la naturaleza o con adoptar una posición (de riesgo) sobre la bicicleta", defendió.



"Ante todo está el tema de la seguridad, con los riesgos de caídas en el pelotón. El otro aspecto que no se debe subestimar es el medioambiente. No se puede continuar teniendo una imagen de que cuando pasa la bicicleta, el medioambiente lo sufre. Había que tomar medidas fuertes, que han sido aprobadas por unanimidad", celebró.



Lappartient señaló que, pese a que hay corredores que han sido críticos con las nuevas normas, bastantes otros las defienden. "Los que se han escuchado son los que no están de acuerdo. Pero hay muchos corredores que consideran lógicas estas decisiones. Deben ser conscientes de que tienen un trabajo bonito y que para ello tienen que tener la autorización de utilizar la vía pública", subrayó sobre la necesidad de ser cuidadosos con el entorno.



El grupo de trabajó en el origen de estas medidas estaba formado por representantes de esas tres familias. Entre otros, por los patrones de los equipos Deceuninck (Patrick Lefevere), Jumbo (Richard Plugge) y DSM (Iwan Spekenbrink), por el director del Tour de Francia (Christian Prudhomme) y por dos corredores en activo, el belga Philippe Gilbert y el italiano Matteo Trentin.



"Apoyamos totalmente las decisiones que se han tomado en el último comité de dirección de la UCI, el pasado 4 de febrero, tras un proceso de consultas en el que nuestros representantes participaron al lado de otras familias del ciclismo", reaccionó el italiano Gianni Bugno, presidente de la Asociación de Corredores (CPA).

'Posición Froome'

La práctica de lanzar bidones a la naturaleza en plena carrera es tradicional en el ciclismo, pero peligrosa para la seguridad y dañina medioambientalmente. Está en retroceso y se ha venido incitando a los ciclistas a lanzar los bidones de bebidas en las zonas destinadas a ello.



Esas zonas para lanzamiento de bidones estarán ahora colocadas en distancias de entre 30 y 40 kilómetros en el recorrido.

Por su parte, la posición de sentarse en el tubo horizontal de la bicicleta tuvo su momento de popularidad cuando el británico Chris Froome la utilizó para ganar la etapa del Tour de Francia que terminó en Bagnères-de-Luchon en 2016.



Un estudio del ingeniero belga Bert Blocken estimó luego en un 9% el aumento de velocidad gracias a esa 'posición Froome'. En el nuevo reglamento, "los corredores deben controlar perfectamente su bicicleta en todas las circunstancias y dar ejemplo a los ciclistas menos experimentados".



Se debe respetar por lo tanto "los pies sobre los pedales, las manos en el manillar y sentarse únicamente en el sillín" de la bicicleta. Otros puntos, relacionados con la seguridad de los trazados, la instalación de barreras o el nombramiento de responsables de seguridad figuran igualmente en este reglamento, que entrará en vigor a partir del 1 de abril.



AFP