'Tampoco iba a decir gracias, don Petro': Egan sobre trino del senador

Vicky Dávila y Egan Bernal hablaron este miércoles en La W sobre el trino que hizo el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, luego de la victoria del ciclista en el Tour de Francia.



Durante la entrevista, la periodista leyó la publicación del exmandatario sobre el barrio que construyó en Zipaquirá y le preguntó a Egan qué le parecía.



A lo que él respondió: "Ese lo vi y yo no entendí. Yo sí había escuchado que él había hecho este barrio, pero no entendí por qué la gente le dio tan duro. A mí sinceramente no me pareció malo".

Después, Dávila le contrapregunta: ¿a usted le gustó o le pareció normal? Y Egan agrega: "Me pareció normal. O sea, no es que me haya gustado (...) Pero tampoco me pareció que se hubiera apropiado del triunfo (...) Pero tampoco le iba a decir: gracias, don Petro", dice el actual ganador del Tour de Francia.



En un momento de la conversación, Egan le confesó que pensó en responderle el tuit pero se abstuvo. Fue enfático en aclararle a Vicky Dávila que no se quería meter en política.



El mensaje en cuestión que escribió Gustavo Petro es el siguiente -publicado el 7 de agosto-: "Egan Bernal vivía en un barrio que es parte de la historia de Zipaquirá: El Bolívar 83, el barrio del M19, el barrio que con mis manos a mis 21 años ayude a construir y dirigir en plena lucha con toda su comunidad".



Entre tanto, Petro hizo mención a este episodio en su cuenta de Twitter este míercoles. El exalcalde trinó: "El desagrado que produjo en mucha gente que yo haya hablado del barrio donde vivió Egan y que fue un proceso de lucha popular organizada, el Bolivar 83, es que destruye la visión del terrorista que me han querido construir y muestra mi lucha por la justicia social de toda mi vida".



