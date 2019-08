El niño que con sus lágrimas por Egan se volvió famoso

En medio de la algarabía por ver a Egan Bernal, saludarlo, darle su cariño, apareció un joven que conmovió al mundo entero en el Tour de Francia. Julián Esteban Gómez, el niño de aquella hermosa foto, en la que lloraba al ver a su ídolo ponerse la camiseta amarilla de líder, fue tratado como un joven héroe.

Caminaba por la Plaza de Los Comuneros de Zipaquirá como si fuera una súper estrella. Todos le pedían una foto o un autógrafo.



"Me volví famoso de un momento a otro. No sé por qué si no gané el Tour, pero es algo muy bonito", contestó rápidamente y con una tímida sonrisa mientras la multitud lo aclamaba.

Así se retrató la emoción de los niños y adultos que presenciaron la victoria de Egan Bernal en Zipaquirá, donde él nació y comenzó a practicar ciclismo. Foto: REUTERS/Luisa González

Todos los aficionados querían ver con él, se brindaba a su pueblo. "Me piden que firme autógrafos y cómo no lo voy a hacer", añadió. Pero su sueño no era robarse el show, sino conocer a Egan, por quien lloró sin cesar hasta verlo campeón del Tour y ese objetivo lo cumplió.



"Sí, pude hablar con él (Egan), fue algo muy especial. Me dijo que luchara por mis sueños y que siguiera trabajando por ellos", comentó mientras sus ojos brillaban al recordar ese momento.

Ahora, solo quiere seguir trabajando y "ganar carreras". Así se fue de a poco de la Plaza, mientras todos le tomaban fotos y él les regalaba una sonrisa.



Felipe Villamizar

Enviado especial de EL TIEMPO a Zipaquirá

Twitter: @FelipeVilla4