Este es el Arkea, la nueva casa de Nairo

Arkea-Samsic, la nueva casa del ciclista colombiano Nairo Quintana, anunciado este lunes, es un conjunto que quiere llegar lejos, que busca estar en la máxima categoría y luchar por grandes victorias.

No es un conjunto de gran élite. No está al mismo nivel de un Ineos, Jumbo Visma, etc, pero busca estarlo. Su meta es llegar a la gran carpa y pelear por clasificaciones generales y pensando en eso llevan a Nairo.



Arkea es la idea de Sebastien Hinault y Roger Trehin, quienes le han metido la ficha para hacer grande esta idea. Son los dos administradores de la escuadra que piensa en grande y que trata de renovarse invirtiendo en corredores como los colombianos.



La escuadra francesa tiene dos managers: Emmanuel Hubert y Guillaume Letaume. Este año ha contado con dos directores deportivos: Yvon Caer y Arnaud Gérard. Franck Renimel y Theo Ouvrard son sus técnicos.



Este año ha contado con corredores como Warren Barguil y André Greipel, como sus dos más importantes. Connor Swift, Laurent Pichon y Romain Le Roux, entre sus más reconocidos hombres.



Sus victorias no han sido muchas, solo cinco: Con Barguil ganaron el campeonato nacional. Romain Hardy se impuso en una etapa en el Tour de Savoie. Maxime Daniel y Clement Russo lo hicieron en la Vuelta Ciclista a la Comunidad de Madrid y Greipel se impuso en la sexta jornada del Tropicale Amissa Bongo.



La mejor participación de uno de sus corredores en el Tour de Francia fue este año, cuando Barguil terminó en la décima casilla de la competencia, a 7 minutos 32 segundos del campeón, el campeón, Egan Bernal.



Aspiraciones



Hoy, el equipo de Francia pertenece a la categoría profesional continental, pero la llegada de Nairo le servirá para, de alguna manera, forzar su entrada al World Tour. Estando en la segunda división no puede tomar parte de forma directa ni en el Giro, Tour y Vuelta, solo lo hacen por invitación.



Es claro que al ser una escuadra francesa, pues el Tour le abre las puertas, pero el Giro y la Vuelta, no. Por eso se hace necesario su ascenso de categoría, para poder participas en las principales competencias del mundo.



Arkea es el sueño inalcanzable en la era post-Hinault, el sueño de una región (anexionada a Francia desde 1532, pero siempre un poco aparte) se hizo al fin realidad con la participación en el Tour de Francia desde 2014 de un equipo con una fuerte identidad bretona y cuyo patrocinador oficial era el consejo regional, gracias a Jean-Yves Le Drian, responsable político y gran defensor del ciclismo.



La última participación de un equipo regional del Oeste de Francia (concretamente del Oeste-Sur-Oeste) se remontaba a la edición de 1961, según consignó la página del Tour de Francia.



Allí mismo se lee: Se puede decir que Bretaña, de alguna forma, es la cuna del ciclismo francés, por su intensa actividad ciclista y por el lugar que ocupa en la historia con cuatro ganadores del Tour (Lucien Petit-Breton, Jean Robic, Louison Bobet et Bernard Hinault), aunque hay que remontarse a hace más de veinte años para identificar al primer bretón que lució el maillot amarillo (Stéphane Heulot en 1996).



Antes de sumarse al equipo de su región, Warren Barguil ponía fin a 23 años de sequía en 2017 en Foix, desde Pascal Lino, último ganador bretón de etapa en 1994.



El equipo, que surge inicialmente en 1994 del ciclismo amateur gracias a la voluntad de un empresario industrial apasionado del ciclismo, Jean Floc'h (una marca todavía presente en el maillot), se suma a los pelotones profesionales en 2005 y a la segunda división mundial en 2011. Bretagne-Séché Environnement se convierte en Fortuneo, asociado a diferentes copatrocinadores y es el actual Arkea-Samsic.



Ha destacado en sus primeros Tours de Francia por sus numerosas fugas, el 16º puesto en la general de Brice Feillu en 2014 (repetido en 2017), la sorprendente exclusión de su líder argentino Eduardo Sepúlveda, que sufrió una crisis de pánico por un incidente mecánico y subió a uno de los carros en 2015, así como la eclosión de su embalador inglés Dan McLay, tercero en Montauban en 2016. Con Warren Barguil como líder y André Greipel como embalador pasa a una nueva categoría.



La escuadra ha tomado parte cinco veces en el Tour de Francia, bajo varias denominaciones: Bretagne-Séché Environnement, conocido luego como Fortuneo-Vital Concept, posteriormente como Fortuneo-Oscaro, Fortuneo-Samsic y ahora Arkéa-Samsic.



Tres fechas importantes:

5 de julio 2014: primer kilómetro de la carrera para Bretagne-Séché Environnement en el Tour de Francia y primera escapada, lanzada por Benoît Jarrier.



7 de julio de 2016: primer podio en el Tour de Francia con Dan McLay, tercero en Montauban, detrás de Mark Cavendish y Marcel Kittel.



23 de julio de 2017: Brice Feillu se clasifica 16º en la general final del Tour de Francia (como en 2014), un puesto más alto que el de Warren Barguil en 2018.



