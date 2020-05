La frase de Egan que enfureció a Froome y por lo que se iría del Ineos

La noticia de la semana en el ciclismo no fue la reanudación del calendario, que los ciclistas vuelvan a entrenar, fue la posible salida del equipo Ineos de su máxima figura, Chris Froome.

Según los medios europeos, Froome estaría buscando su ida de la escuadra británica y habría tenido conversaciones con dos equipos de la máxima categoría.



No se sabe qué fue lo que prendió las alarmas en el Ineos, pero según el diario deportivo francés L'Equipe, la causa del incendió en el interior del grupo se creó por una frase del colombiano Egan Bernal, que no le cayó bien a Froome.



"Chris está claramente enojado con la dirección del equipo porque nadie reaccionó a las palabras de Bernal", le dijo un integrante del Ineos al periódico de Francia.



Egan Bernal dio unas declaraciones en días pasados en las que habló de la defensa del título del Tour de Francia, su objetivo en este 2020, pero al parecer Froome se disgustó.



"En cuanto a mí, sé que soy joven y ya he ganado esta carrera, pero no voy a desperdiciar una oportunidad de ganarlo nuevamente. Si estamos al cien por ciento ninguno vamos a sacrificarnos. Tendremos que esperar para saber cómo llegamos todos y la propia carrera decidirá lo que pasará", fueron las declaraciones de Bernal.



Se ha hablado mucho del tema y ha dado hasta para especular cuáles serán los equipos que están interesados en el británico, que quiere ganar su quinto Tour de Francia.



Además, hasta se ha dicho que varias son las escuadras que tienen buena chequera para que Chris Froome llegue a sus finales, aunque no hay nada oficial por el momento.



