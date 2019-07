El carnaval colombiano en los Campos Elíseos por el título de Egan

El poderoso parlante está atado con dos vueltas de caucho reforzado a un carrito de mercado de dos ruedas. Más de un centenar de colombianos vestidos con la camiseta de la Selección Colombia y ataviados con la bandera, a manera de túnica y de capa, rodean y protegen el parlante que les ha asegurado más de cuatro horas de fiesta y que tiene dando pasos y vueltas a un sinnúmero de parejas que bailan al ritmo de Cali pachanguero, en pleno centro de la avenida más hermosa del mundo.

Sin embargo, cuando la muchedumbre, que se extiende a lo largo de los Campos Elíseos de París, anuncia de voz en voz que “ya vienen” los ciclistas, todo se detiene. El custodiado parlante queda casi huérfano, pues todos se aglutinan contra las barreras metálicas para ver pasar a Egan Bernal.



“¡Campeóóóóóóóóón!”, le grita un hombre que ostenta orgulloso un sombrero vueltiao y que deja el alma en su exclamación. Al son del famoso ‘Epa, Colombia’, una mujer canta y aplaude “Egan, Egan, Egan Colombia”, para que otras que la rodean le hagan coro. “¡Gracias, Egan!”, dice bajito un adolescente que aprieta el puño sobre su pecho, al tiempo que una señora se queja porque no lo alcanzó a ver, “es que pasan rapidísimo”, comenta y mientras vuelve con su grupo, decide tomarse un ‘chorrito’ de aguardiente para ‘aguzar el ojo’ en la próxima vuelta.



Pero si ahí hay fiesta, a la altura del Grand Palais, justo en frente de la estatua de Charles de Gaulle, hay ambiente de carnaval. Se oye Colombia, tierra querida, La iiragua, La pollera colorá y muchas otras canciones tradicionales logradas solamente con un tambor y las voces de unas quince personas que bailan en círculo, mientras miles más los secundan.



No llevaron parlante, porque “para celebrar, nada mejor que cantar”, dice Juan David Castillo, a quien la comunidad colombiana residente en París conoce más y mejor como ‘el man de los chorizos’, pues, a través de sus redes sociales, este paisa promociona los chorizos que él mismo prepara. Fue él quien movilizó a sus más de siete mil seguidores para que se reunieran desde las diez de la mañana en el Jardín de Luxemburgo e hicieran en bicicleta un recorrido similar al que más tarde darían los corredores.



“Cuando algo así pasa, uno quiere celebrar donde están los colombianos, entonces había que reunirnos en torno a la música, la alegría e intentar lograr que Egan sintiera el apoyo de los que venimos del mismo lugar que él y sabemos que un triunfo en el extranjero vale por diez mil”, dice Castillo.



Julian Amblard, un parisino que acompaña a su novia Francy Barahona, una bailarina profesional de salsa, asegura que nunca había celebrado a este nivel. “La fiesta está en el aire, pero también se sienten la cultura y el orgullo colombiano”, sostiene.



Pasadas las nueve de la noche, cuando ya es un hecho que Egan es el nuevo campeón del Tour, y mientras la organización monta el podio, la fiesta se enciende todavía más, las banderas ondean con más fuerza y los asistentes se aglomeran en ese borde del Grand Palais para tener lo más cerca posible a Egan.



Allá se dirigen Diego Benavides y Rafael Vargas, dos ciclistas aficionados de Sogamoso, que vinieron desde allí para hacer algunas “rutas épicas por las que pasa el Tour” y comprobaron con sus propios cuerpos que “lo que logró Egan es un imposible para muchos”.



Estaban más cerca del Arco del Triunfo que del lugar del podio, por eso van apresurados, pero no escatiman adjetivos para elogiar no solo a Egan, que sí, hoy es el gran triunfador, sino también “a todos los que abrieron camino: Nairo, Luis Herrera, Fabio Parra, ‘Rigo’, ‘Chavito’…” Se miran entre ellos, parece que quieren seguir contando la historia de los escarabajos, pero con un gesto rápido dejan hasta ahí su corta declaración de amor al ciclismo colombiano, pues ahora sí está cayendo el sol en esta noche de verano de cielo rojo con la que cualquier director de cine soñaría.



Unos pocos minutos después suena el himno nacional de Colombia y no es que con él la fiesta se acabe, sino que se enciende un honesto orgullo patrio que deja a todos, sin excepción, ensimismados y con los ojos llenos de lágrimas.



Melissa Serrato Ramírez

Para EL TIEMPO

París