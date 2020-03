Esto dice la familia de Fernando Gaviria sobre posible coronavirus

Debido a la confirmación por parte del Ministerio de Salud de Emiratos Árabes de que hay un colombiano infectado por el coronavirus en ese país y que podría ser el ciclista Fernando Gaviria, EL TIEMPO habló con su familia.

"Nosotros no tenemos comunicación de nada. No hemos tenido ningún contacto. Estamos a la espera. No hemos hablado con él", comentó Hernando Gaviria, el papá del pedalista colombiano.



Fernando Gaviria era uno de los dos ciclistas que disputaron la competencia UAE Tour, la que fue cancelada por los casos confirmados de infección.



El otro fue el boyacense Hernando Bohórquez, quien hace parte del Astana y quien ya abandonó Emiratos Árabes.



"No hemos hablado con él y no conocemos la información", comentó Juliana la hermana de Fernando, que acaba de regresar de Berlin, Alemania, tras su participación en el Mundial de Pista.



El Ministerio de Salud de Emiratos Árabes comunicó este martes que los seis casos positivos de coronavirus son de dos italianos, dos rusos, un alemán y un colombiano, pero no especificó nombres.



Gaviria, al igual que el resto del equipo UAE Emirates, se quedaron en cuarentena por decisión propia, tras la cancelación de la competencia.



