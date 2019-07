El director del tour explica sus razones para finalizar la etapa

"Estaba infranqueable", "No teníamos elección", declaró el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, tras la decisión de terminar este viernes la decimonovena

etapa 25 km antes de la meta, debido a una carretera helada y embarrada tras una fuerte tormenta de granizo.

"En un primer momento, hubo tormentas de granizo muy localizadas sobre 5 kilómetros, pero muy violentas, con pedazos de hielo como pelotas de tenis de mesa.

Después, ríos de barrio de 50 centímetros de espesor y de 20 metros de largo. La carretera estaba cortada", explicó el director del Tour en Tignes, final de la etapa inicialmente previsto.



"Solo se podía hacer eso. Desde que fuimos informados del barro y del hielo, decidimos con el colegio de comisarios y Thierry Gouvenou (director de carrera), parar a los ciclistas", añadió Christian Prudhomme.



"Hemos tratado de prevenirlos lo más rápido posible. No teníamos elección, la carretera estaba cortada. Estaban en pleno esfuerzo. Les dijimos que no corrieran riesgos. No podían comprenderlo en ese momento, pero después, cuando vieron las imágenes...", prosiguió.



"Los tiempos fueron tomados a la antigua, con la mano, en el puerto del Iseran. No hay vencedor de etapa pero hay un maillot amarillo (el colombiano Egan Bernal) ganado en la subida al Iseran. Es ampliamente merecido", explicó, el director del Tour, concluyendo con una frase de apoyo: "Contra la naturaleza no se puede hacer nada".

AFP