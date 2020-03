CoronemosElVirusDesdeCasa La campaña que lidera Nairo Quintana

No solo ha recorrido las más importantes carreteras del mundo a bordo de su caballito de acero, dejando el nombre de Colombia en lo más alto que el ciclismo nacional e internacional puedan registrar; como máximo embajador del deporte colombiano, también ha tenido que observar y vivir momentos intensos y dolorosos, como el que atraviesa el mundo ahora, una pandemia llamada COVID-19, que amenaza con extinguir parte de la vida humana.

Y Nairo Quintana sí que lo ha entendido. Notoriamente preocupado ante las consecuencias que ha dejado en más de 150 países y ahora en Colombia la pandemia del Coronavirus, este hombre exhuma lo mejor de su ser humano: su calidez, su empatía y su solidaridad, para decirle al país que lo vio nacer que tome conciencia. “Esta problemática, que viene de hace unos meses atrás, todo el mundo la comenzó con burla, y no lo tomaban en serio. Y ahora estamos viendo que termina como una catástrofe a nivel mundial.”



A su llegada a Colombia, proveniente de Francia, el ciclista decidió, con su grupo de colaboradores, tomar acciones responsables ante la sociedad. “En mi retorno a Colombia, hablé con las personas que están a mi alrededor para hacer una campaña de promoción y prevención. El objetivo: que la gente comprenda que se trata de un problema grandísimo. Cuando uno puede aportar a su país, cuando uno puede aportarle a la gente, hay que hacerlo; de mi parte tengo el compromiso de hacerlo. Y así como tanta gente que me quiere y me apoya, en este momento también quiero aportar mi granito de arena para todos los colombianos. Quien vea este mensaje sabrá que no es un mensaje publicitario, es un mensaje que salió de nosotros, para evitar que lleguemos a extremos como los de la Unión Europea, en su caso máximo”, afirmó el ciclista.

Es momento de unirnos como nación para enfrentar esta pandemia. Acata las medidas de prevención y evita salir de tu hogar, para qué como colombianos #CoronemosElVirusDesdeCasa

Comparte este video con el hashtag #CoronemosElVirusDesdeCasa pic.twitter.com/EMX2gOSxBz — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) March 20, 2020

