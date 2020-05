La Fundación de Esteban Chaves no se detiene y sigue ayudando

En la infancia, los primeros pasos del ser humano favorecen su autonomía, su espíritu explorador y su desarrollo físico y cognitivo. A través de una alianza con la Fundación Cardioinfantil (FCI) y gracias a la solidaridad de más de 2.000 donantes en todo el mundo, desde la Fundación Esteban Chaves continuamos aportando en la transformación de niños y niñas con problemas ortopédicos, que también afectan su capacidad de escribir o de jugar de manera normal.

Desde 2019 hasta hoy, 32 niños y niñas de Pasto, Casanare, Bogotá, Caquetá, Guajira, Tolima y Cundinamarca, han sido beneficiados gracias a la campaña de donación colectiva Gran Fondo Esteban Chaves, que se activa una vez al año. Pie equinovaro, displasia de cadera o afectaciones en miembros inferiores o superiores a causa de parálisis cerebral, son los problemas más frecuentes de niños que acuden a FUN. “Estas discapacidades afectan directamente su parte psicológica, afectiva, personal y social, y generan unas barreras de exclusión”, dice el doctor Pablo Rosselli, médico del equipo de ortopedia de la FCI.



El último de los niños intervenidos fue Johanny Stiven Borray, nacido en Florencia, Caquetá, intervenido esta semana en sus miembros inferiores. “Estoy muy feliz. Esta operación la venía esperando desde hace muchos años. Ahora quiero recuperarme bien para poder caminar. Ese es mi sueño”, expresa el joven de 11 años. A Norma Rojas, su mamá, no le cabe la sonrisa en su cara y el agradecimiento en su corazón. “Me siento la mujer más agradecida con FUN y con los doctores de la Cardioinfantil. Estoy muy contenta. Ese es su sueño y también el de toda la familia”, expresa.



El equipo de ortopedia y ortopedia infantil de la FCI que colabora con nosotros en FUN está conformado, además, por los doctores Julio Sandoval, Luisa Delgado, Camilo Turriago, Astrid Medina, Camilo Estrada y Luis Cely. Con esta alianza queremos darles la oportunidad a niños de bajos recursos y algunos en situación vulnerable que no podrían ser tratados bajo el sistema de salud nacional, o porque no tienen acceso o por demoras en la atención o ineficiencia para remitirlos a especialistas, de ser rehabilitados y sus vidas transformadas.



Todo comenzó a finales del 2018. En ese entonces, nuestro objetivo era recolectar suficiente dinero para operar a Kevin. Y se logró. Su cirugía reconstructiva múltiple fue un éxito. Sin embargo, las ganas de ayudar a más chicos, se contagió y creció como una bola de nieve. Para Esteban Chaves, que hayamos llegado a 32 niños operados es increíble: “Es una muestra más de que no existen imposibles cuando haces las cosas con amor y dedicación. Hemos conformado un equipo de trabajo extraordinario con la FCI y FUN. Quiero agradecerles en nombre de FUN a los que nos han apoyado y aportado en el Gran Fondo Esteban Chaves. Por ellos, es posible”.



Carolina Rubio, madre de Esteban, es la coordinadora del componente de salud de la FUN. “Este es un proyecto que nos llena de satisfacción y felicidad. Gracias a todos. Es inexplicable el sentimiento que tengo y que produce ayudar a cambiarles la vida a estos niños. Ver sus sonrisas, y las de sus padres, tíos o abuelos, nos toca el corazón y nos motiva a seguir adelante”.



Mediante estas intervenciones mejoramos radicalmente la situación de los niños y también la de su entorno y su familia, eliminando barreras de discriminación y marginalidad y promoviendo la inclusión social y el bienestar. Ahora, estos 32 niños operados han logrado el sueño de caminar o correr, y ahora, están más cerca de lograr cualquier objetivo y meta que se tracen.



Con información de oficina de prensa*