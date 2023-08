Kevin Quintero es ciclista por Gilma Torres, su abuela. Ella lo llevó por los alrededores del estadio de Palmira, donde todos los viernes se programaban carreras de bicicletas. Por eso, hoy la recuerda, cuando se convirtió en campeón mundial del keirin en Glasgow, Escocia.

Primero incursionó en la natación, pero luego Gilma se encargó de encaminarlo por las bielas y los pedales. Dos veces a la semana iba a competir y poco a poco se ganó la confianza de los entrenadores.

(Kevin Quintero, espectacular: campeón mundial del keirin)(Abadía explota por 'veto' en pleno éxito histórico de Colombia en el Mundial femenino)

Primeros pedalazos



Rafael Arias fue su primero técnico. Como siempre los jóvenes llegan con la ilusión de hacer parte de un equipo de ruta y en la historia de Kevin eso se presentó. Claro, siempre entró, pero nunca compitió. Integraba los lotes de los circuitos, pero su norte no era ir a las carreras.



Por allá en el 2014, llegó a manos del DT Humberto Velasco, en Palmira, luego de que lo llevaran a donde un señor que lo conocían como el ‘viejo’, quien fue el que le dio las primeras instrucciones en el ciclismo y alcanzó a ser selección Valle.

Facebook Twitter Linkedin

Kevin Quintero. Foto: Prensa COC

Después de unos Juegos Departamentales cambiaron a los técnicos, por ende, esa cuerda que estaba, pues se vio perjudicada y Quintero salió como ‘pepa de guama’. Se quedó en el aire, sin ningún apoyo.



Velasco lo ayudó y casi que comenzaron de cero. Eso le sirvió para tomar conciencia de hacer pista, de ir al velódromo y alejarse de la ruta. Kevin recuerda que les tocaba ir de Palmira a Cali, al velódromo, en bicicleta.



“Eso fue en el 2015. Las jornadas eran duras, no era fácil ir en la máquina a Cali, entrenar y volver por el mismo camino a Palmira”, le contó a EL TIEMPO.



Y agregó: “El tema es que me comenzó a gustar la pista, porque vi que me rendía, que tenía posibilidades de ganar y me quedé”.

¿Por qué la velocidad?





Quintero cuenta que siempre le gustó arriesgar en todo lo que hacía. Le gustaban los embalajes y por eso comenzó a especializarse. Su contextura física le ayudaba y por eso decidió especializarse.



Vive en Medellín, Le tocó irse porque allá estaba el centro del ciclismo de pista, el DT de Colombia y el resto de la Selección.



No fue fácil, pues dejar la familia fue lo más complicado. Terminó la primaria en el colegio Cardenal de Palmira y el bachillerato en el Instituto Inse de la misma población vallecaucana.



“Me tocó graduarme rápido, casi como se hace un embalaje. Lo hice porque me vi en la necesidad o no me daban permisos para entrenar y correr”, contó.



Es que vio la necesidad de irse en busca de mejores resultados. Si quería ser campeón mundial eso lo obligaba a cambiar, y lo hizo. En Medellín estaba todo: el técnico de la selección, los demás compañeros, médicos, fisioterapeutas, fue y le gustó.



“Mejoré. Esteve mes y medio y me amañé y decidí irme a vivir a allá en el 2017”, precisó.



Se declara como un hombre tranquilo, pero a quien le gusta a recocha. En el colegio era duro mantener una buena disciplina. Se iba a los puños con sus compañeros de clase y muchas veces lo suspendieron. “Siempre que llevaban guantes de boxeo me los ponía”, dice.

El colegio



Eran asiduas las presencias en el colegio de Ángela Rocío Torres, su mamá, una mujer que se gana la vida como secretaria de un centro médico en el barrio Prado de Palmira.



“Era muy recochero, más bien. La disciplina era duro. Mantenía suspendido, mi mamá cada ocho días al colegio. Peleaba con los compañeros. A puños… Me iba bien. No el boxeo… Un día llevaron guantes y no me los puse”, contó.



Quintero ya sabía lo que era ser podio en un mundial y en esta su competencia favorita, pues el año pasado fue bronce en Saint Quentin En Yvelines, en Francia.



Esa vez fue superado por Levreysen, quien fue el oro, y por Jeffrey Hoogland, quien se quedó con la medalla de plata.



Alexánder Quintero es su papá. Maneja una tractomula y varias veces el pequeño se le pegó. Todavía, en algunas ocasiones.

Facebook Twitter Linkedin

Kevin Quintero Foto: EFE



Su padre sufrió por las ‘vacunas’. Kevin cuenta que varias veces les tocó pagar para que no le quemaran su forma de ganarse la vida.



“Tocaba pagar, no había de otra, y varias veces viajó escoltado por los constantes paros por las vías del país”, señaló el nuevo campeón mundial.



Angela Rocío es secretaria en un centro médico en Palmira y Kevin advierte que es un privilegiado, pues nunca les faltó nada en la casa.



Una vez se retire quiere seguir vinculado al deporte. Tiene en mente estudiar educación física, pero también le inquieta la veterinaria. Le gusta la salsa del grupo Niche y de Guayacán orquesta y de vez en cuando va a cine.



El nuevo campeón mundial nació en Palmira el 28 de octubre de 1998, admira al velocista jamaiquino Usain Bolt y en el ciclista al campeón francés Gregory Boyé.

(Shakira y Gerard Piqué: primera señal de la 'paz' que ahora se postra sobre la expareja)



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel