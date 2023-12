Kevin Quintero: Deportista del año de EL TIEMPO, cuenta intimidades del título

Kevin Quintero se convirtió en campeón mundial de la prueba del keirin del ciclismo de pista, en el certamen de Glasgow (Escocia), triunfo que le da la opción de haber sido escogido como el Deportista del año para EL TIEMPO.

En los cuartos de final fue segundo en la segunda serie, detrás del neerlandés Hareie Lavreygen, mientras que en la semifinal fue primero, superando al británico Jack Carlin y a Levreygen. Quintero dejó con la plata al australiano Matthew Richardson y con el bronce al japonés Shinj Nakano.

(Flor Denis, una plata que vale oro en el Mundial de Atletismo)(Linda Caicedo ya es una de las tres mejores jugadoras del planeta)

Su relato

Además, este año ganó el oro en el keirin, la plata en la velocidad por equipos y fue bronce en la velocidad en los Juegos Panamericanos. Plata en el keirin, en la velocidad por equipos y fue bronce en velocidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



Nació en Palmira el 28 de octubre de 1998, estuvo en la ruta, pero sus mejores resultados han sido en la pista. Su meta, ser medallista olímpico. EL TIEMPO habló con él.



¿Qué análisis hace de su temporada?

Es bastante positiva. Ha sido muy victoriosa. Donde he competido me he subido al podio. Comenzamos en febrero en Indonesia y terminamos en los Juegos Nacionales, y siempre estuve arriba.



¿Qué ha cambiado del corredor que fue bronce en 2022 al que logró el oro en 2023?

Muchas cosas, muchos cambios. Tengo más madurez deportiva y personal. En la competencia estoy más tranquilo, en conjunto con el técnico, Jhon Jaime González. Me ha dado tranquilidad tenerlo cerca.

¡QUE VELOCIDAD 🚀! Así fue como Kevin Quintero se quedó con la medalla de oro en el Keirin masculino. ¡Voló 💛💙❤️!



🎥: @PanamSports pic.twitter.com/WOMfdgToig — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) October 28, 2023



¿Cómo fue ese título mundial?

Fue algo muy hermoso. Cada competencia es diferente. Las series de clasificación del keirin y las de la velocidad por equipos, que hicimos con Carlos Echeverri y Santiago Ramírez, fueron importantes porque nos fuimos acomodando a la carrera, a la pista, a tomar decisiones que fueron claves para ganar el oro.



¿Qué analizaron?

En la clasificación vimos que estaban fuertes los rivales y nos tocó cambiar la estrategia, lo hicimos de una.

Facebook Twitter Linkedin

Jhon Jaime González y Kevin Quintero. Foto: Prensa FCC

¿Cuál fue la estrategia?

Nos dimos cuenta de que la mayoría de los rivales eran fuertes en las dos últimas vueltas, que cuando se ponían al frente era difícil pasarlos. Lo que hicimos fue esperar a que se armara la leonera adelante, sin alejarlos demasiado, que ellos impulsaran la carrera. Hice eso en las series primeras, les gané, pero fue muy cerrado, por eso cambiamos.



¿Y cómo fue su ataque?

Ya con eso, con lo que analizamos en los videos y demás, pues planeamos que el ataque fuera a lo último, que comenzáramos atrás y lanzar un ataque fulminante en los giros finales. Eso hicimos, y contamos con la fortuna de que todo salió, porque a veces esas estrategias no salen.



¿Qué pasó después?

Fue una sensación extraña, la verdad. Sí, ya había sido bronce en el 2022, pero es que el oro, el ser campeón mundial es otra historia. Hicimos un brindis en el hotel, pero al día siguiente era el viaje y había que alistarnos.



(Novak Djokovic tuvo un 2023 para agrandar su leyenda)



¿Qué viene?

El primero de febrero ya vamos a Australia, es lo último que nos da la clasificación a los Olímpicos, pues primero hay que conseguir ese cupo. Esa casilla se entrega por los resultados en las cuatro copas del mundo, el Mundial, el que pasó, y dos campeonatos continentales.



¿No está tan fijo?

No. Hay que jugárnosla toda para llevar la mayor cantidad de corredores. En el Keirin van dos por país, pero cuando se cierre la fecha de clasificación hay que estar entre los 10 y 11 primeros de forma individual.

Facebook Twitter Linkedin

Kevin Quintero Foto: Esteban Garay. Efe

¿Ya no acompaña a su papá en la tractomula?

Es algo que uno sacrifica. Hay que hacerlo en busca de los sueños. Vivo en Medellín, y ellos, en el Valle, y trato de ir uno o dos veces a la casa al año.



¿Les han dado garantías para competir y prepararse bien?

No hay quejas. Viviré agradecido porque por ellos, Mindeporte, Comité Olímpico y Federación, somos lo que somos. Indervalle también me da muchas garantías.



¿Le queda alguna espina del año?

Siempre quedan deudas en algunas carreras, porque me gusta ganar, pero el objetivo del Mundial se cumplió, era mi meta y lo logré. Quería ganar el oro en los Centroamericanos y del Caribe, pero en esa época estábamos en plena preparación, alistando todo para el Mundial, por eso no arriesgamos, así y todo fui segundo en el keirin.

(Luis Díaz prende alarmas: salió lesionado tras fuerte golpe en la pierna derecha, video)

El ciclista colombiano Kevin Quintero 🇨🇴 logró el oro 🥇 en el Keirin en el Mundial de Ciclismo de Glasgow 🌈. pic.twitter.com/T5kTRP2qij — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) August 9, 2023

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

​@lisandroabel